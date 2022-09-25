Европа начнет передавать Украине танки после того, как это сделают США - Зеленский

Украина не будет использовать западное оружие для нанесения ударов по России.
Европейские страны начнут передавать Украине танки, если это сделают США. Таким образом ВСУ получат необходимую для успешного контрнаступления технику. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CBS News.
"Артиллерия помогает нам спасать жизнь наших воинов, наших бойцов, им нужна возможность получить поставки танков из Соединенных Штатов, а также Европы. Если США смогут продемонстрировать свое лидерство и смогут предоставить танки, Германия и другие европейские страны последуют за ними", - сказал Зеленский.
Президент попросил не доверять российским пропагандистам, которые лживо заявляют о том, что Украина якобы будет использовать западное оружие для "обстрела территории России".
"Наша задача - защитить собственную территорию. Нам не нужна чужина, нам не нужна чужая нация. Мы хотим защитить нашу землю и спасти наших людей", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее Германия отказалась передавать Украине танки. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что такое решение было принято, так как Германия опасается прямой войны Россиии с Североатлантическим альянсом.
Военная помощь Украине от США
США и коллективный Запад в целом поддерживают Украину в войне с Россией и оказывают Киеву военную помощь.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Вашингтон предоставит Украине ракеты большой дальности, американцы, дескать, перейдут красную черту и станут стороной конфликта.
"Если США примут решение о поставках Украине ракет большей дальности, они перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта", - отметила Захарова и разразилась угрозой "ответа" со стороны Москвы.
15 сентября президент Штатов Джо Байден одобрил выделение Украине военной помощи на сумму 600 миллионов долларов.
В Вашингтоне подчеркнули, что американцы будут поддерживать Киев в войне с Москвой столько, сколько понадобится.
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