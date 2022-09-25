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Европа начнет передавать Украине танки после того, как это сделают США - Зеленский

25 сентября 2022, 21:39

Украина не будет использовать западное оружие для нанесения ударов по России.

Владимир Зеленский
ЕС начнет передавать Украине танки, если это сделают США / скриншот

Европейские страны начнут передавать Украине танки, если это сделают США. Таким образом ВСУ получат необходимую для успешного контрнаступления технику. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CBS News.

"Артиллерия помогает нам спасать жизнь наших воинов, наших бойцов, им нужна возможность получить поставки танков из Соединенных Штатов, а также Европы. Если США смогут продемонстрировать свое лидерство и смогут предоставить танки, Германия и другие европейские страны последуют за ними", - сказал Зеленский.

Президент попросил не доверять российским пропагандистам, которые лживо заявляют о том, что Украина якобы будет использовать западное оружие для "обстрела территории России".

"Наша задача - защитить собственную территорию. Нам не нужна чужина, нам не нужна чужая нация. Мы хотим защитить нашу землю и спасти наших людей", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Германия отказалась передавать Украине танки. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что такое решение было принято, так как Германия опасается прямой войны Россиии с Североатлантическим альянсом.

Военная помощь Украине от США

США и коллективный Запад в целом поддерживают Украину в войне с Россией и оказывают Киеву военную помощь.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Вашингтон предоставит Украине ракеты большой дальности, американцы, дескать, перейдут красную черту и станут стороной конфликта.

"Если США примут решение о поставках Украине ракет большей дальности, они перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта", - отметила Захарова и разразилась угрозой "ответа" со стороны Москвы.

15 сентября президент Штатов Джо Байден одобрил выделение Украине военной помощи на сумму 600 миллионов долларов.

В Вашингтоне подчеркнули, что американцы будут поддерживать Киев в войне с Москвой столько, сколько понадобится.

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