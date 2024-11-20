Графики отключений света могут отменить для всех украинцев: названы сроки

Вероятно, до конца недели энергетикам удастся сделать все, чтобы украинцы были со светом.

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Отключение света / коллаж Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления депутата:

Отключение света могут отменить в эти выходные

Все будет зависеть от погоды, температуры и атак на энергосистему

Графики отключений света в Украине могут отменить уже на этих выходных, но для этого должны быть соблюдены некоторые условия. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, если будут солнечные дни, то солнечная электростанция даст в сеть до 1 ГВт мощности.

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"Сейчас вопрос даже не в температурном режиме, а в том, будет ли солнечная погода или нет, дадут ли нам возобновляемые источники электроэнергии дополнительный объем генерации. Если будут солнечные дни, то солнечная электростанция даст в сеть до 1 ГВт мощности, что позволит покрыть больший объем потребления", - подчеркнул он.

Нардеп добавил, что отмена графиков отключения света также будет зависеть от погоды, температуры на улице, атак на энергосистему.

"Я надеюсь, что до конца недели нашим энергетикам удастся сделать все, чтобы украинцы 24 часа в сутки были со светом", - подчеркнул Нагорняк.

Он отметил, что Одесский регион достаточно дефицитный, а электроэнергия туда поступает от Южно-Украинской атомной электростанции и враг это знает.

"Во время атаки в воскресенье утром (17 ноября, - ред.) враг прицельно бил по подстанциям Укрэнерго, которые доставляют эту электроэнергию одесситам. Только в подстанцию в Усатово прилетело семь российских ракет и на одной из подстанций погибли два работника Укрэнерго", - сообщил депутат.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в среду, 20 ноября, украинцев ожидает одна очередь отключений света. Однако, в некоторых областях графики отменили.

Член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что украинские энергетики продолжают устранять последствия вражеского удара и работают фактически круглосуточно в три смены, чтобы максимально быстро осуществить все необходимые ремонтные работы.

В то же время, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенков заявил, что для полного восстановления энергосистемы Украины после после массированной атаки РФ необходимо от 3 до 4 дней.

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Кто такой Сергей Нагорняк? Сергей Нагорняк - народный депутат Украины 9-го созыва. Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.

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