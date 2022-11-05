Графики уже не актуальны: Левый берег Киева срочно отключают от электропитания

Экстренные отключения электричества применили для того, чтобы избежать массовых аварий.
Аварийные отключения абонентов от электроэнергии начались в Киеве в субботу вечером, 5 ноября.
Как сообщается на сайте поставщика электроэнергии компании YASNO, на левом берегу Киева применяют экстренные аварийные отключения света.
В сообщении уточняется, что экстренные отключения электричества применили для того, чтобы избежать массовых аварий в Днепровском и Дарницком районах столицы.
При этом плановые графики отключений для этих районов неактуальны, пока ситуацию не стабилизируют.
Отключения электроэнергии в Украине
Ранее сообщалось, что в результате массированного ракетного удара РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Украине отменены стабилизационные графики почасовых отключений электроэнергии, которые были введены в регионах.
"Сегодня утром враг снова нанес массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Новые повреждения усугубили ситуацию в энергосистеме Украины. Стабилизационные графики почасовых отключений, которые были введены с 6 часов утра во всех регионах, отменены", — сообщило НЭК "Укрэнерго" в Facebook.
По информации "Укрэнерго", для ликвидации аварий, вызванных последствиями ракетных обстрелов, в отдельных регионах операторами распределительных сетей (облэнерго) были введены локальные ограничения потребителей в пределах областей.
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