Графики уже не актуальны: Левый берег Киева срочно отключают от электропитания

В Киеве массовые отключения электроэнергии / УНИАН

Аварийные отключения абонентов от электроэнергии начались в Киеве в субботу вечером, 5 ноября.

Как сообщается на сайте поставщика электроэнергии компании YASNO, на левом берегу Киева применяют экстренные аварийные отключения света.

В сообщении уточняется, что экстренные отключения электричества применили для того, чтобы избежать массовых аварий в Днепровском и Дарницком районах столицы.

При этом плановые графики отключений для этих районов неактуальны, пока ситуацию не стабилизируют.

Отключения электроэнергии в Украине

Ранее сообщалось, что в результате массированного ракетного удара РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Украине отменены стабилизационные графики почасовых отключений электроэнергии, которые были введены в регионах.

"Сегодня утром враг снова нанес массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Новые повреждения усугубили ситуацию в энергосистеме Украины. Стабилизационные графики почасовых отключений, которые были введены с 6 часов утра во всех регионах, отменены", — сообщило НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

По информации "Укрэнерго", для ликвидации аварий, вызванных последствиями ракетных обстрелов, в отдельных регионах операторами распределительных сетей (облэнерго) были введены локальные ограничения потребителей в пределах областей.

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