Онлайн-продажи и пункты выдачи: что известно о запуске IKEA в Украине

IKEA вышла на рынок Украины

В Украине открыт сервис онлайн-продаж популярного шведского ритейлера мебели и товаров для дома IKEA.

При этом компания открыла пункты выдачи заказов для покупателей в киевских торговых центрах.

"Мы рады начать работу в Украине благодаря запуску интернет-магазина, особенно в то время, когда каждый из нас уделяет внимание безопасности и комфортному пребыванию дома", - заявил руководитель IKEA в Украине Флориан Мелле.

Пункты выдачи IKEA в Киеве и доставка:

ТЦ (Auchan Rive Gauche), улица Здолбуновская 17;

ТЦ (Metro Cash & Carry), Кольцевая дорога 1В.

Есть доставка (обычная - 99 грн, грузовиком - 699 грн) и самовывоз.

IKEA в Украине: что можно заказать

Отметим, что украинцам уже доступны для заказов около 3600 товаров на сайте ikea.ua. В частности, для клиентов открыты разделы с мебелью, декором, кроватями и матрацами, коврами и ковровым покрытием, столовыми приборами и посудой, текстилем, освещением, товарами для ремонта.

В то же время функционирование магазинов организовано в соответствии с мерами безопасности IКЕА, а также в соответствии с требованиями и указаниями правительства Украины.

Где в Киеве откроют магазин IKEA

После запуска интернет-магазина IKEA планирует открыть свой магазин в новом городском формате (city store) в Киеве.

Компания недавно подписала договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall, подтвердили в компании.

Напомним, ранее IKEA планировала открыть сразу четыре магазина сети в 2019 году в Киеве, однако перенесла открытие магазина.