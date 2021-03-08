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Из охваченного COVID-19 Закарпатья назначили дополнительные поезда

8 марта 2021, 13:46
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Уже открылась продажа билетов на рейсы из Закарпатья.

поезд, укрзализныця
Укрзализныця вывезет застрявших на Закарпатье / Facebook/Ukrzaliznytsia

Компания Укрзализныця организовала еще несколько спецрейсов поездов из Закарпатской области, где действуют усиленные карантинные ограничения, чтобы вывезти людей, которым необходимо срочно уехать из этого региона.

Уже открылась продажа билетов на рейсы, соединяют Закарпатья со столицей, югом и востоком страны во вторник, субботу и воскресенье, рассказал в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Пасажиры, которые уже имеют приобретенные проездные документы на указанные рейсы в их переназначения как специальных, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена. Для остальных пассажиров продажа билетов уже открыта.

Он также перечислил поезда, даты и направления:

  • 358 / 357 Рахов - Киев: 9, 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);
  • 13 / 14 Солотвино - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);
  • 15 / 16 Рахов - Киев: 9 и 13 марта (рейсы в обратном направлении 8 и 12 марта);
  • 81 / 82 Ужгород - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);
  • 108 / 107 Ужгород - Одесса 9 марта (рейс в обратном направлении 8 марта);
  • 45 / 46 Ужгород - Лисичанск 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта).

Все маршруты будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима в вагонах, прошли тщательную дезинфекцию, добавил Криклий.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье заговорили о коллапсе из-за роста смертности от COVID-19. Там ежедневно от COVID умирает по 12 человек.

Коронавирус в Украине

  • За прошедшие сутки в Украине было выявлено 5 тыс. 572 новых больных COVID-19, среди которых 309 детей и 123 медработника.
  • Также вчера в стране в больницы с COVID-19 попали 2 тыс. 136 человек, умерли - 106 человек, 1 тыс. 107 пациентов выписали из больницы, выздоровели - 1 тыс. 734 человека; было сделано 23 тыс. 227 тестирований.
  • За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 406 тыс. 800 человек, выздоровели - 1 млн 198 тыс. 254 человека, умерли - 27 тыс. 128, проведено ПЦР-тестов - 7 млн 141 тыс. 341.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.
  • Вместе с тем за сутки 7 марта в Украине 910 человек было вакцинированы против COVID-19.С начала кампании по вакцинации привито 17 тыс. 947 человек.
Владислав Криклий новости Закарпатья Укрзализныця новости
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