'Из-за этого закрываются посольства': известна цель массированной атаки на Киев

Целью массированного ракетного удара по Киеву могут стать посольства западных стран, указывает аналитик, комментируя закрытие посольств в Киеве 20 ноября.

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Стала известна цель вероятного массированного удара по Киеву / Коллаж Главред, фото: Колаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

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Путин разгневался после разрешения США бить западным оружием вглубь России

Целью атаки РФ по Киеву могут стать посольства

Российский диктатор Владимир Путин после разрешения стран запада на применение ракет вглубь российской территории решил усилить атаки на Киев "в припадке раздражения и гнева". Об этом в комментарии Sky News сообщил аналитик Шон Белл, комментируя информацию о закрытии посольств в столице Украины.

Он отметил, что мощная система противовоздушной обороны вокруг Киева демонстрирует высокую эффективность. Однако остается проблема с обломками ракет и беспилотников, которые падают и вызывают значительные повреждения.

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"Что касается конкретной угрозы посольству США, я имею в виду, что посольства должны быть защищены. Я подозреваю, что эта акция разведки является чисто американской, поскольку американцы считают, что россияне, вероятно, не будут уважать неприкосновенность посольств", - указывает он.

По его словам, это создает реальный риск, что посольства могут стать целью атак на Киев. Он также добавляет, что несмотря на высокую эффективность, система противовоздушной обороны столицы не обеспечивает абсолютной защиты.

"Но я подозреваю, что американцы решили позаботиться о своих людях в посольстве ночью, скорее, из соображений предосторожности", - резюмировал аналитик.

Закрытие посольств в Киеве - что известно об угрозе массированного удара

Напомним, как ранее сообщал Главред, посольства США еще нескольких государств в Киеве решили временно закрыть свои офисы 20 ноября, получив "конкретную" информацию о вероятной "массированной" воздушной атаке на украинскую столицу.

Между тем глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, комментируя реальность угрозы массированного ракетного обстрела отметил, что Россия заблаговременно подготовилась к атакам в зимний период. Враг накопил значительные запасы ракет, подготовил авиацию и флот, а также обеспечил разнообразие типов вооружения.

Директор Defense Express Сергей Згурец добавил, что Россия пытается повторно реализовать стратегии для масштабных атак. По его словам, последняя массированная атака крылатыми ракетами, осуществленная несколько дней назад, стала одной из самых мощных после длительного накопления ударного арсенала.

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Что такое Sky News? Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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