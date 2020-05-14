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Как в Украине будут запускать транспорт и авиасообщение: Минздрав назвал условие

14 мая 2020, 11:30

Пассажирские перевозки и авиасообщение внутри страны будут запущены при условии оптимальной эпидемиологической ситуации.

коронавирус,транспорт
Пассажирские перевозки возобновят по правилам адаптивного карантина / УНИАН

Под возобновлением работы общественного транспорта следует понимать запуск всех пассажирских перевозок, поскольку данный вопрос рассматривается комплексно. Процесс запуска транспортного сообщения целиком и полностью зависит от масштабов распространения коронавирусной инфекции по стране. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, это касается и межрегионального пассажирского сообщения.

"Внутренние рейсы будут открыты тогда, когда мы откроем общественный транспорт, сейчас мы рассматриваем этот вопрос комплексно. Когда мы говорим про возобновление общественного транспорта, мы имеем в виду все перевозки. В том числе и межобластные", - сказал Ляшко в эфире Украинского радио.

Кроме того, санврач заверил, что межобластное пассажирское сообщение, в том числе и авиасообщение, будет организовано исходя из эпидемиологической ситуации и правил адаптивного карантина. Картина в регионах должна соответствовать определенным требованиям.

"Нельзя говорить о возобновлении сообщения между Хмельницким и Черновцами, если Черновцы не будут отвечать критериям, определенным в постановлении Кабмина о благополучной эпидемической ситуации. Области смогут возобновить сообщение между собой только в том случае, если они обе попадают под эти критерии. По аналогичному принципу рассматривается вопрос внутреннего авиасообщения", - добавил чиновник.

Напоследок Ляшко подчеркнул, что в вопросах возобновления авиасообщения со странами Евросоюза власти будут ориентироваться на решения европейских государств, которые планируют открыть воздушные ворота ориентировочно 15 июня.

Ранее в СМИ заявили, что Министерство инфраструктуры разработало специальный трехэтапный план возобновления пассажирских перевозок в Украине. При благоприятных условиях его реализацию начнут с 22 мая.

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