Как в Украине будут запускать транспорт и авиасообщение: Минздрав назвал условие

Пассажирские перевозки и авиасообщение внутри страны будут запущены при условии оптимальной эпидемиологической ситуации.
Под возобновлением работы общественного транспорта следует понимать запуск всех пассажирских перевозок, поскольку данный вопрос рассматривается комплексно. Процесс запуска транспортного сообщения целиком и полностью зависит от масштабов распространения коронавирусной инфекции по стране. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, это касается и межрегионального пассажирского сообщения.
"Внутренние рейсы будут открыты тогда, когда мы откроем общественный транспорт, сейчас мы рассматриваем этот вопрос комплексно. Когда мы говорим про возобновление общественного транспорта, мы имеем в виду все перевозки. В том числе и межобластные", - сказал Ляшко в эфире Украинского радио.
Кроме того, санврач заверил, что межобластное пассажирское сообщение, в том числе и авиасообщение, будет организовано исходя из эпидемиологической ситуации и правил адаптивного карантина. Картина в регионах должна соответствовать определенным требованиям.
"Нельзя говорить о возобновлении сообщения между Хмельницким и Черновцами, если Черновцы не будут отвечать критериям, определенным в постановлении Кабмина о благополучной эпидемической ситуации. Области смогут возобновить сообщение между собой только в том случае, если они обе попадают под эти критерии. По аналогичному принципу рассматривается вопрос внутреннего авиасообщения", - добавил чиновник.
Напоследок Ляшко подчеркнул, что в вопросах возобновления авиасообщения со странами Евросоюза власти будут ориентироваться на решения европейских государств, которые планируют открыть воздушные ворота ориентировочно 15 июня.
Ранее в СМИ заявили, что Министерство инфраструктуры разработало специальный трехэтапный план возобновления пассажирских перевозок в Украине. При благоприятных условиях его реализацию начнут с 22 мая.