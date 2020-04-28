Есть варианты: Шмыгаль рассказал, как Украина выйдет из коронавирусного карантина

Денис Шмыгаль / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках ответа на многочисленные сообщения и письма с просьбой ускорить процесс выхода Украины из коронавирусного карантина рассказал, какие есть для этого сценарии.

Соответствующий пост глава Кабмина опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Шмыгаля, на данный момент существуют три сценария по поводу того, как можно выходить из карантина.

"Первый - это идти жестким путем, оставляя все закрытым, как это делают Сингапур и Турция. На период священного для мусульман Рамадана турецкие власти вводят комендантский час на выходных, позволяя выходить в ближайшие магазины только с 9 до 14 часов. Такой сценарий точно не для нас", - написал премьер.

Читайте такжеСтратегия выхода Украины из карантина: Шмыгаль рассказал первые подробностиВторой сценарий, по словам Шмыгаля - возвращение к привычной жизни и открытие всех учреждений (по примеру Швеции). Однако в этой скандинавской стране выявлено более 18,6 тысячи заболеваний и зафиксировано более 2,1 тысячи смертей (в пять раз выше, чем ныне в Украине).

И третий сценарий, пишет Шмыгаль, не выбирать между здоровьем и экономикой, а запускать адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам жизни - по примеру Чехии и Польши.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль сообщал о том, что второй, третий и четвертый этапы выхода Украины из карантина могут начаться одновременно, а стартовая точка ослабления - 11 мая.