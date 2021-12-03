"Карательные меры" против РФ: Киев призвал ФРГ выставить Путину "каталог санкций"

В Украине предложили пакет санкций против РФ / УНИАН

В случае новой агрессии РФ против Украины Берлин может ответить болезненными санкциями, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Он призвал будущего канцлера Олафа Шольца выставить "каталог санкций" президенту России Владимиру Путину, пишет Bild.

Украинский дипломат обратил внимание на то, что риск нового военного нападения России на Украину никогда не был выше, чем в эти недели.

"Речь идет о выживании Украины как независимого государства. Потому что Путин лишает нас права на существование. Он стремится разрушить украинскую государственность", - заявил посол Украины в ФРГ.

Он убежден в том, что для предотвращения новой агрессии РФ Олаф Шольц после избрания должен выставить Владимиру Путину "жесткий каталог карательных мер" не позднее 8 декабря.

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"Только эта явная угроза со стороны нового федерального правительства может привести Путина в чувство и своевременно предотвратить новую войну в центре Европы", - добавил Мельник.

Новый пакет санкций против РФ: что предлагает Украина

полное отстранение России от всех международных организаций;

эмбарго на весь импорт российского газа, сырой нефти и угля;

полный запрет немецких инвестиций в Россию;

замораживание российских государственных активов за рубежом, включая банковские счета;

отключение России от системы международных платежных операций SWIFT.

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Ранее в США заявили, что будут готовы ввести против Российской Федерации экономические санкции. По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, ранее о таких санкциях они не говорили.

Блинкен говорит, что в случае прямой агрессии против Украины со стороны России - США предоставят решительный ответ.

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