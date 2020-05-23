В Иране назвали виновного в катастрофе самолета МАУ

Иран назвал виновного в катастрофе самолета МАУ / Reuters

В Министерстве обороны Ирана заявили, что виновным в авиакатастрофе самолета МАУ в небе над Тегераном является оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня "без получения разрешения".

Как информирует Radio Farda, ответ был предоставлен на запрос, который в министерство отправил иранский депутат Махмуд Садеки еще 23 апреля, и получил ответ только сейчас.

По словам политика, оператор ракетной системы обвиняется в том, что не посоветовался с командным центром, полагался на "нечеткую информацию" от Министерства обороны и самостоятельно принял решение о запуске ракеты, а затем его реализовал.

Садеки подчеркнул, что планировал получить от министра обороны разъяснение причин "отсутствия координации в национальной сети противовоздушной обороны". Он считает, что это важно, поскольку оператор выпустил по украинскому самолету две ракеты.

Как известно, 8 января возле аэропорта в Тегеране потерпел крушение украинский самолет Boeing-737, принадлежащий компании МАУ. Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли.

Напомним, Иран предложил Украине отказаться от судебных исков по делу о сбивании иранскими военными самолета Международных авиалиний Украины под Тегераном.

Как ранее сообщалось, представитель комитета парламента Ирана по правовым и судебным вопросам, депутат Хассан Норузи заявил, что иранские военные "правильно" поступили, сбив украинский самолет над Тегераном. Также он заявил, что в Иране за крушение украинского самолета никого не будут арестовывать.