Гибель Боинга МАУ: в Иране сказали, почему никого не накажут

Иранский депутат сказал, что военных страны не накажут за сбитие Боинга МАУ / Reuters

Иранский депутат, представитель комитета парламента Ирана по вопросам законодательства и юстиции Хассан Норузи сообщил, что в стране после сбития самолета Боинг 737-800 авиакомпании Международные авиалинии Украины никто из военных не был арестован и не будет лишен свободы.

Движение борта было "очень подозрительным", и иранские вооруженные силы хорошо выполняли свои обязанности, рассказал политик в интервью Hamdeli daily, пишет Al Arabiya.

По его словам, до сбития Боинг 737 не контролировали диспетчеры, он "по-видимому, попал под контроль Америки". Депутат добавил, что борт МАУ за неделю до гибели летал в Израиль (союзник США – Ред.).

"…С учетом того, что самолет контролировался другими странами, наши вооруженные силы сделали свою работу хорошо", – утверждает Норузи.

Читайте такжеКатастрофа Боинга МАУ: в Иране заявили о проблеме с "черным ящиком"Напомним, Боинг 737 МАУ Иран сбил 8 января после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни, погибли 176 человек, в частности, 11 украинцев (девять членов экипажа и двое пассажиров).

Власти Ирана утверждали, что борт сбит непреднамеренно. Позже выяснилось, что Боинг сбит ракетой, запущенной военным центром Корпуса стражей исламской революции. КСИР взял на себя полную ответственность за гибель самолета.

Потом глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал, что иранец, который сбил Боинг МАУ, наказан – лишен свободы.