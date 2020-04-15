Катастрофа Боинга МАУ: Иран сделал Украине скандальное предложение

Место крушения Боинга МАУ / twitter.com / SZimpas

Иран предложил Украине отказаться от судебных исков по делу о сбивании иранскими военными самолета Международных авиалиний Украины под Тегераном.

Об этом идет речь в меморандуме о взаимопонимании, который Тегеран предложил Киеву, пишет иранская служба Радио Свобода.

В документе, в частности, отмечается, что Киев и семьи погибших должны согласиться с "человеческой ошибкой" как причиной катастрофы.

Кроме того, предлагается, чтобы Украина и семьи погибших не инициировали уголовные дела и судебные разбирательства в отношении Ирана в ответ на выплату компенсации Тегераном и обнародование данных бортовых самописцев самолета после их анализа.

Читайте также"Манипулируют фактами": Киев ответил на скандальное заявление ТегеранаОтмечается, что проект меморандума о взаимопонимании направлен иранской стороной в адрес МИД Украины, однако на запрос прокомментировать эти данные украинские дипломаты не ответили.

Как пояснил эксперт по авиационному праву Андрей Гук, Иран может пытаться создать разобщенность между странами, граждане которых погибли в катастрофе. Он считает, что вопрос о том, готов ли Иран выплачивать компенсации семьям погибших и авиационной компании, которая владела самолетом, останется без ответа, если Украина примет позицию Ирана, изложенную в проекте документа.

Иными словами, отмечает эксперт, Иран считает расследование "человеческой ошибки", которая, возможно, привела к трагедии, и все соответствующие судебные процедуры - внутренним делом, которое следует расследовать исключительно в Иране.

В подготовленном Ираном документе не указано, кто является ответственной стороной за выплату компенсаций, и нет четких положений относительно идентификации обязательств Ирана и сроков их реализации, а также какой-либо арбитражной процедуры, если государства не достигнут понимания, добавил Гук.

Читайте такжеКатастрофа Боинга МАУ: главы МИД пяти стран выдвинули требование Тегерану

Напомним, 6 апреля представитель комитета парламента Ирана по правовым и судебным вопросам, депутат Хассан Норузи заявил, что иранские военные "правильно" поступили, сбив украинский самолет у Тегерана. Также он заявил, что в Иране за сбитие украинского самолета никого не будут арестовывать.