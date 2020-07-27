"Всякое может казаться, если нюхать": Кива встрял в очередной скандал

Кива попал в очередной скандал / УНИАН

Одиозный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, которого ранее поймали на переписке с Яной Блядинской, на сей раз резко отреагировал на вопрос журналистки Леси Выговской о том, где он собирается отдыхать летом и сколько намерен потратить на это.

Депутат оценивающе посмотрел на журналистку и обвинил ее в заигрывании. Соответствующее видео Выговская опубликовала на своем YouTube-канале.

"Вы как-то заигрывающе… все в порядке? За границей, наверное. Еще не решил. Я думаю, в Турции или Черногории", – сказал Кива.

Он уточнил, что планирует потратить около 70 тысяч на свой отдых.

"Думаю, тысяч 70. Это те деньги, которые платит мне государство", – сказал нардеп.

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На вопрос о том, как он будет соблюдать меры безопасности во время отдыха в условиях пандемии, Кива ответил: "Соблюдая гигиену. Мыть руки после туалета".

Журналистка прокомментировала неоднозначную реакцию нардепа в описании к ролику.

"Илья Кива обвиняет меня в том, что я к нему заигрываю. Ну, что тут сказать: всякое может казаться, если столько перенюхать. О, и скажите ему кто-то при встрече, что мыть руки нужно не только после туалета, если хочешь избежать заражения COVID-19", – написала Выговская.

Ранее скандальный нардеп предложил объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в честь Джорджа Флойда, афроамериканца, убитого полицейскими в США.