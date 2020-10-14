Климатолог предупредила Крым о серьезной проблеме: названы сроки

В Крыму ухудшится ситуация с водой, предупредила климатолог / УНИАН

Географ-метеоролог, климатолог, завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух считает, что в захваченном Российской Федерацией Крыму ситуация с водой только ухудшится.

Без воды из Днепра Крым не сможет решить свою проблему с дефицитом водных ресурсов, рассказала эксперт на чате в Главреде.

Собеседница добавила, что на полуострове только начался маловодный период, который может продлиться еще несколько лет, то есть самое интересное еще впереди.

"...К сожалению, учитывая тенденции, что наблюдается, можно быть уверенными, что рост температуры и увеличение дефицита осадков будут и в дальнейшем характерны для Крыма. А, следовательно, ситуация с водой там только ухудшится…", – предупредила Балабух.

По ее словам, проблемы с водой на полуострове не разрешат артезианские скважины, которые сейчас активно бурят, а только приведут к засолению почв.

Читайте такжеУ Путина выделили средства на водоснабжение Крыма"…И если сейчас выкупают скважины у местного населения, это свидетельствует о том, что проблема стоит очень остро. А это лишь начало маловодного периода, который может длиться еще несколько лет! То есть самое интересное в Крыму еще впереди...", – сказала климатолог.