Павел Климкин рассказал, чего боится Путин / УНИАН

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин убежден, что Украине нужен прямой контакт с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом Климкин рассказал в интервью Obozrevatel.

По его словам, было бы странно, если бы президент Зеленский боялся Путина. Тогда вообще нет смысла ни о чем говорить. Поэтому в его заявлении о намерении поговорить с президентом России нет ничего необычного.

"Я считаю, что прямые контакты нужны, но исключительно и только на основе согласованной общей позиции с нашими друзьями и партнерами, с Евросоюзом, Соединенными Штатами, Канадой и другими странами. Только такая общая позиция даст нам результат, поскольку то, чего боится Путин – это солидарность, это общая позиция", - особенно отметил Климкин.

Также экс-глава украинского МИД обратил внимание на то, что сейчас происходит на российских биржах.

"Там на фоне сообщений о возможных санкциях курс рубля по отношению к евро и доллару постоянно падает. Из России за последнее время вышло гораздо больше денег, чем в 2019 году. Поэтому там как раз очень внимательно относятся к политическим сигналам. Очень важно, чтобы мы тоже работали в политическом, а не в местечковом контексте только наших следующих выборов", - добавил Климкин.

Читайте также"Обнуление Путина": Климкин назвал сигналом для России новый статус Украины в НАТОНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я разговаривал с российским президентом как раз перед вступлением в силу перемирия. Мы обсудили сложные вопросы соблюдения режима прекращения огня. Пока есть результат этого диалога, и мы его видим", — заявил он в интервью Euronews.

По словам Зеленского, в решении такого масштабного и серьезного конфликта лишь разговоров будет недостаточно.