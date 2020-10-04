Климкин заявил, что Минские договоренности выполнить невозможно

Минские соглашения не имеют никакого статуса, заявил бывший глава МИД Украины.
С первого дня после подписания Минских договоренностей было понятно, что в случае, если документ читать буквально, выполнить это невозможно, заявил экс-глава украинского МИД Павел Климкин.
Об этом Климкин рассказал в интервью Радио Свобода.
"Минские договоренности, если вы их читаете буквально, их выполнить невозможно. Это было понятно с первого дня", сказал экс-министр.
К этому Климкин добавил, что Минские соглашения - "на самом деле никакие не соглашения, а договоренности. Они не имеют никакого статуса".
Климкин также отметил, что "был категорически против этого положения (обязательства провести выборы в ОРДЛО не после, а до возвращения Украины контроля над границей - ред.), даже мысли, что может быть изменение украинской Конституции".
Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- 3 октяюря экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что прекращение огня на Донбассе со стороны российских военных и подконтрольных им боевиков – всего лишь смена тактики Путина.
- 30 сентября пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Донбассе нет и не было войны между Россией и Украиной.
- 17 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что нормандская встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции может произойти в скором времени.
Автор: Адриана Бубновская