Климкин заявил, что Минские договоренности выполнить невозможно / УНИАН

С первого дня после подписания Минских договоренностей было понятно, что в случае, если документ читать буквально, выполнить это невозможно, заявил экс-глава украинского МИД Павел Климкин.

Об этом Климкин рассказал в интервью Радио Свобода.

"Минские договоренности, если вы их читаете буквально, их выполнить невозможно. Это было понятно с первого дня", сказал экс-министр.

К этому Климкин добавил, что Минские соглашения - "на самом деле никакие не соглашения, а договоренности. Они не имеют никакого статуса".

Климкин также отметил, что "был категорически против этого положения (обязательства провести выборы в ОРДЛО не после, а до возвращения Украины контроля над границей - ред.), даже мысли, что может быть изменение украинской Конституции".

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