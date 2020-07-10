"Смотрите людям в глаза": Верещук настаивает, что Порошенко поздравлял Путина с Днем России

Верещук хочет узнать правду / Свобода слова

Народный депутат Украины от фракции Слуга народа Ирина Верещук обратилась к сопредседателю фракции партии Европейская солидарность Артуру Герасимову с просьбой предоставить опровержение информации в СМИ о том, что Петр Порощенко в 2014 году поздравил с Днем России Владимира Путина.

В эфире программы Право на владу на телеканале 1+1 политик отметила, что 27 украинских СМИ напечатали тогда эту информацию.

"Ни опровержения. Ни слова не было за все эти годы сказано. И когда я, даже не подозревая, что это может вызвать такую бурную реакцию у Петра Порошенко, привела ему пример гибридизации процессов, когда мы здесь внутри рассказываем о противнике Путине и туда ложится все: почему мы войну войной не назвали, почему дипломатические отношения не были разорваны вовремя и, собственно, привела пример поздравления с Днем России, а как вы помните президент Порошенко сделал это 12 июня, потому что тогда был День России. На меня просто пролился шквал негатива от представителей Европейской солидарности, моих коллег по парламенту, которые каждый там что-то хотел написать в Facebook, затем ломы, эксперты большие и маленькие", - сказала нардеп.

Верещук потребовала, чтобы Герасимов в прямом эфире озвучил опровержение информации.

Читайте такжеЭкс-нардеп рассказал, как Порошенко пытался скрыть Иловайскую трагедию"Так скажите, пожалуйста, я распространила кремлевский фейк, когда сказала, что он поздравил 12 июня с Днем России Путина? Вы, скажите, верите, что он не поздравил? Вот скажите нам всем сейчас. Вы как его коллега по партии, по фракции, тот кто всегда защищает его на всех возможных каналах и площадках. Вот смотрите сейчас людям в глаза и скажите: он поздравил Путина с Днем России?" — возразила она.

Герасимов снова заявил, что Верещук распространяет фейки Кремля.

"Опровергните, если это неправда. Я тогда извинюсь и 27 СМИ извинятся, все извинятся перед Петром Алексеевичем", — сказала она.

Нардеп ответил, что его коллега либо делает это сознательно, либо не понимает суть своих действий.

Напомним, в эфире программы Свобода слова народный депутат от фракции Слуга народа Ирина Верещук обвинила лидера фракции Европейская солидарность Петра Порошенко в том, что он поздравил Владимира Путина с Днем России 12 июня 2014 года. На тот момент РФ аннексировала Крым и вторглась на Донбасс.