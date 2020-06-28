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В Украине издали необычную Конституцию для самых маленьких

Простую Конституцию дети будут листать, рассматривать иллюстрации, думать над текстами.

28 июня 2020, 23:57
В Украине издали оригинальную Конституцию - фото ОПУ

День Конституции - в нашей стране издали оригинальную Конституцию для самых младших. Книга в доступной форме рассказывает детям об их правах и обязанностях.

Об этом сообщает Офис президента на своей странице в Facebook.

Реализацией проекта занималось издательство Основа.

"В таком формате вы точно не ожидаете увидеть официальный документ, но именно поэтому дети не смогут оторвать от него глаз. Простую Конституцию дети будут листать, рассматривать иллюстрации, думать над текстами и затем поймут правила, по которым живет наше государство", - отметили в издательстве.

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Издать "Конституцию для самых молодых" украинский лидер предложил еще год назад, выступая с поздравлением в День Конституции.

В офисе президента считают, что книга позволит с детства "в простой и привлекательной для детей форме" изучать основы демократического государства и знать свои права.

  • Конституция на самых маленьких
  • Конституция на самых маленьких
  • Конституция на самых маленьких
  • Конституция на самых маленьких
  • Конституция на самых маленьких
  • Конституция на самых маленьких

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский записал обращение по случаю Дня Конституции Украины.

Также напомним, согласно Конституции в административном отношении территория Украины включает 27 регионов — 24 области, Автономную Республику Крым и 2 города, имеющие специальный статус (Киев и Севастополь).

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