Контрнаступление ВСУ на Донбассе: эксперт спрогнозировал направление и сроки

Кременная фактически находится в условиях оперативного окружения, пояснил Александр Коваленко.

Военный эусперт рассказал о подготовке контрнаступления ВСУ / 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Контрнаступление ВСУ в районе Кременной и Сватово на Луганщине могут начаться уже в ближайшее время, заявил военный эксперт группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

На сегодня там происходит формирования условий для контрнаступления ВСУ, подчеркнул он в интервью НВ.

"Сейчас там происходит формирование условий, но даже сегодня есть разницы между локациями. Она заключается в том, что Кременная фактически находится в условиях оперативного окружения — в серой зоне. Это обусловлено тем, что российские оккупанты пытаются удерживать эту локацию, но они не могут под натиском ВСУ этого делать, поэтому оставляют некоторые позиции", — уточнил эксперт.

По его словам, под Кременной очень интересная локация — Лисичанско-Северодонецкая, возле которой находится населенный пункт Белогоровка, являющийся очень удобным "трамплином" для дальнейшего контрнаступления в сторону Лисичанска и Северодонецка.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Эксперт напомнил, что трасса Р66 между Сватово и Кременной уже перерезана ВСУ. Он не исключил, что процесс освобождения будет в ближайшее время происходить по сценарию освобождения Харьковщины.

Продвижение ВСУ на Донбассе

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам.

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