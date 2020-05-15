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В Минздраве назвали условие поголовного тестирования на Covid-19

15 мая 2020, 22:12

По словам главного санврача Виктора Ляшко, как только будет разработан алгоритм действий, украинцев начнут массово тестировать на коронавирус.

Ляшко
Ляшко назвал условие массовых тестов на Ковид-19 / УНИАН

Коронавирус уверенно распространяется по территории нашей страны и уносит человеческие жизни. Для того, чтобы побороть пандемию, в Минздраве решили начать массовое тестирование граждан на наличие вируса.

В ведомстве заявили, что украинцам начнут поголовно делать тесты после того, как пропишут его алгоритмы проведения и использования результатов. По информации, такой приказ должен подписать Максим Степанов сегодня. Об этом в эфире ТСН сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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"Это тестирование – так называемый иммуно-ферментный анализ, который станет доступен в двух случаях: первое – сегодня министр здравоохранения подпишет приказ, в котором будут четко прописаны алгоритмы тестирования и использования результатов тестирования в зависимости от уровня обнаруженных тел и иммуноглобулинов в крови и биологическом материале, который будет исследоваться", - отметил Ляшко

Также он заявил, что многое будет зависть от наличия тестов на территории Украины.

"Мы говорим о массовости этого тестирования в конкретном понимании слова "массовость" – оно будет доступнее, чем тестирование методом ПЦР, поскольку способность лабораторий нашего государства проводить такое тестирование – около миллиона тестов в сутки. Главное – чтобы они присутствовали и использовались для проведения этого тестирования. В то же время для диагностической цели будет использоваться тестирование в случае, если будет характерная клиническая картина и тест будет положительным по двум иммуноглобулинам", – сказал он. 

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский потребовал сделать новый шаг по ослаблению карантина. После этого Кабинет разрешил возобновить работу непродовольственных рынков.

Как известно, в Украине 4 мая продлили введенный из-за распространения коронавируса карантин до 22 мая, однако решили снять ряд запретов, начиная с 11 мая.

тест Минздрав коронавирус Виктор Ляшко
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