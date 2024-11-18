Космический налет на позиции: ВСУ разгромили и взяли в плен врага на Курщине

Украинские военные наносят оккупационным войскам ощутимые потери в Курской области.

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ССО на Курщине достигли определенных успехов / коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, росСМИ

О чем идет речь:

ССО на Курщине нанесли потери врагу и пополнили обменный фонд

В Курской области армия РФ сравнивает с землей собственную территорию

Операторы ССО ВС Украины успешно "налетели" на позиции противника на Курском направлении и нанесли врагу потери в личном составе.

Соответствующее видео опубликовали на канале Сил специальных операций.

видео дня

По сообщению ССО ВСУ, трех оккупантов удалось ликвидировать, еще двух россиян взяли в плен.

"Налет на позиции россиян: операторы ССО уничтожили живую силу противника во время операции в тылу врага на Курщине. Воины Сил специальных операций ВСУ в результате успешных прямых действий (налет) на позиции врага в Курской области ликвидировали трех военнослужащих РФ. Еще двух оккупантов взяли в плен", - пишут под видео.

В то же время, как рассказали в Генштабе, операция в Курской области продолжается.

"Авиация РФ продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 26 авиаударов 33 КАБами по собственной территории", - рассказал Генштаб о ситуации на Курщине.

Кроме этого, украинские военные наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

"В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1560 человек. Также украинские воины обезвредили 15 танков, 38 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем, 99 БпЛА оперативно-тактического уровня, 112 ракет, 107 автомобилей и 2 единицы специальной техники", - подытожили в Генштабе.

Ситуация на Курщине - что известно

Как сообщал Главред, недавно саперы ВСУ нанесли колоссальные потери РФ в штурме на Курщине. Успехов удалось достичь благодаря минным полям.

В свою очередь разведка Эстонии озвучила планы РФ. По их данным, агрессоры готовят контрнаступление на Курщине.

По данным The Washington Post, Путин решил усилить контроль над частью Курской области. Таким образом диктатор может рассматривать вариант переговоров с будущей администрацией Трампа.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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