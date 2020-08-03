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"Кукла-марионетка": генерал МВД заявил о сионистском перевороте и призвал Зеленского уйти в отставку

3 августа 2020, 13:50

Новым мировым порядком руководят сионисты, которые реализуют свои коварные планы против Украины, считает генерал Григорий Омельченко.

Григорий Омельченко
Григорий Омельченко считает, что Украина в опасности / кадр из видео

Международный сионизм руками президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина реализуют свои коварные планы против нашей страны. Они хотят пролоббировать принятие закона о местном референдуме с целью создания нового государства в юго-восточных областях страны со столицей в Днепре.

Об этом написал генерал МВД Григорий Омельченко в своей статье для издания Україна молода, пишет на своей странице в Facebook директор Украинского еврейского комитета Юрий Долинский.

По мнению Омельченко, Зеленский и Путин – лишь марионетки, за ними стоит движение международного сионизма, который якобы является лидером нового мирового порядка.

"В руках мирового закулисья - настоящих хозяев мира и творцов нового мирового порядка - международного сионизма ты (как и твой московский тезка) - всего лишь кукла-марионетка, при помощи которой они реализуют свои планы в отношении Украины", - цитирует Долинский генерала.

В дальнейшем сионисты, утверждает Омельченко, хотят создать так называемое государство Нового Иерусалима.Читайте такжеВ ОП назвали главное отличие Зеленского от остальных президентов

"На очереди - принятие закона про местный референдум, через который международный сионизм планирует реализовать план о создании государственного образования, так называемого "Нового (Небесного) Иерусалима" на территории Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областей (со столицей в Днепре)", - считает Омельченко.

Напоследок, как утверждает Долинский, Омельченко назвал себя противником фашистской, сионистской, расистской и коммунистической идеологии и призвал президента Зеленского покинуть пост главы государства.

"Я — антисионист, антифашист, антирасист, антикоммунист! Я националист - патриот - тот, кто любит свою нацию и защищает Государство Украина!", - заключает глава Союза офицеров Украины и требует, чтобы Зеленский немедленно подал в отставку", - подчеркнул Омельченко, согласно цитате Долинского.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заподозрил в сепаратизме украинских мэров. По его словам, они бунтуют против Банковой с целью получения политических дивидендов.

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