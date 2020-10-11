Кулеба назвал "важный инструмент" для урегулирования ситуации на Донбассе

Кулеба прокомментировал ситуацию на Донбассе / УНИАН

Украина готова к любому сценарию развития ситуации на оккупированном Донбассе. Однако дипломатический путь решения конфликта на Донбассе для украинской власти остается приоритетным.

Об этом в интервью турецкому телеканалу TRT Russian заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Когда у вас есть такой сосед, как Россия, нужно быть готовым к любому сценарию... Но дипломатическое решение ситуации остается абсолютным приоритетом для Украины, и мы ищем способы убедиться, что найдем решение в этих рамках", - пояснил он.

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Также глава МИД считает "важным инструментом" для урегулирования конфликта Трехстороннюю контактную группу, которая достигла всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

"Трехсторонняя контактная группа - это бремя, которое мы должны нести, пока оно не приведет нас к миру. Это тяжелая работа. Работать в ТКГ всегда непросто. Каждый шаг требует усилий, это очень сложная структура", - подчеркнул Кулеба.