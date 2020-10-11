УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кулеба назвал "важный инструмент" для урегулирования ситуации на Донбассе

11 октября 2020, 22:02

В МИД настаивают на дипломатическом пути решения конфликта.

Кулеба
Кулеба прокомментировал ситуацию на Донбассе / УНИАН

Украина готова к любому сценарию развития ситуации на оккупированном Донбассе. Однако дипломатический путь решения конфликта на Донбассе для украинской власти остается приоритетным.

Об этом в интервью турецкому телеканалу TRT Russian заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Когда у вас есть такой сосед, как Россия, нужно быть готовым к любому сценарию... Но дипломатическое решение ситуации остается абсолютным приоритетом для Украины, и мы ищем способы убедиться, что найдем решение в этих рамках", - пояснил он.

Читайте такжеКулеба назвал "важный инструмент" для урегулирования ситуации на Донбассе

Также глава МИД считает "важным инструментом" для урегулирования конфликта Трехстороннюю контактную группу, которая достигла всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

"Трехсторонняя контактная группа - это бремя, которое мы должны нести, пока оно не приведет нас к миру. Это тяжелая работа. Работать в ТКГ всегда непросто. Каждый шаг требует усилий, это очень сложная структура", - подчеркнул Кулеба.

перемирие МИД Украины война на Донбассе ТКГ Дмитрий Кулеба новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Кулеба назвал "важный инструмент" для урегулирования ситуации на Донбассе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:02
Кулеба назвал "важный инструмент" для урегулирования ситуации на Донбассе
21:51
Школы и вузы – на замок: Шкарлет назвал сроки досрочных каникул и перехода на дистанционку Видео
21:48
Названа самая полезная крупа
21:22
Гороскоп на 12 октября для всех: переворот жизни и пророческие сны Видео
21:20
"Капремонт скважин": у Путина выделили средства на водоснабжение Крыма
21:01
"Несет ответственность": в Карабахе выдвинули громкое обвинение Украине Видео
20:55
Танці з зірками 2020 - что было в 7 выпуске 11 октября Видео
20:46
Власти Сум пошли на отчаянный шаг из-за коронавируса
20:17
Порошенко сразил коронавирус: у экс-президента рассказали о борьбе с COVID-19 Видео
20:03
Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе Видео
19:51
Драка и нападение на журналиста: в центре Киева схлестнулись из-за ЛГБТ Видео
19:49
В Минздраве уточнили, в каком регионе Украины можно смягчать карантин
19:32
"Нужно быть жестче": муж Тихановской передал просьбу из СИЗО
19:03
Местные выборы: в ЦИК поведали, можно ли проголосовать с электронным паспортом
18:52
В Слуге народа анонсировали "неизбежное" объединение с партией кума Путина Видео
18:38
Экс-депутат Госдумы объяснил, почему Путин и Эрдоган - "два сапога пара"
18:30
"Зимнее бабье лето": синоптики ошарашили прогнозом погоды
18:21
"Пашинян танцевал в пьяном угаре": Алиев унизил премьера Армении Видео
17:59
Мэр Черкасс проиграл суд президенту Зеленскому - подробности
17:49
Больницы не справляются: к чему готовиться украинцам из-за шквала COVID-19 Видео
17:12
В Минске с гранатами и водометами разгоняют протестующих, есть раненые Видео
16:45
Досрочные каникулы и новые штрафы: у Зеленского пошли на жесткие меры из-за Covid-19 Видео
16:15
Украина не контролирует ситуацию с Covid-19: врач сделал прогноз Видео
16:03
Эпидемиолог сообщил, когда пандемия коронавируса утихнет Видео
15:55
"Пусть благодарит Путина": Алиев обратился с призывом к Пашиняну
15:45
Переход на дистанционку школ и детсадов: в МОН раскрыли детали Видео
15:14
В Офисе президента поведали, что обговорят Зеленский с Дудой
15:09
СМИ узнали детали переговоров Турции и России по Нагорному Карабаху
14:57
В Минске замес: силовики применили перцовый газ против протестующих, есть раненые Видео
14:38
Азербайджан предложил включить Турцию в переговоры по Карабаху Видео
14:24
В Нагорном Карабахе заявили о намерении объявить войну Азербайджану Видео
14:17
На Житомирщине многодетная женщина вылила на себя бензин, а муж поджег ее
13:48
Лечащийся от рака Луценко похвастался "добычей-подарком" от кота - фото
13:30
Война за Нагорный Карабах: Алиев назвал условие переговоров с Пашиняном Видео
12:58
Ученые обнаружили странное свойство коронавируса Видео
12:57
"Разрушение Киева": партия Порошенко села в лужу с театром, сделанным за деньги Roshen Видео
12:41
Алиев заявил о договоренностях по выводу войск Армении из Нагорного Карабаха Видео
12:27
Акция против режима Лукашенко: в центр Минска стянули силовиков и военную технику Видео
12:19
Синоптики уточнили, когда в Украине резко похолодает и будут первые заморозки Видео
12:15
В Киеве на Крещатике мужчина облил себя бензином и поджег
11:50
"Вел расследование": в Запорожье журналист насиловал 3-летнего ребенка
11:44
Коронавирус в Украине ускорился: Степанов назвал области, где забиты больницы Видео
11:23
"Армения должна смириться": Алиев назвал условия перемирия в Нагорном Карабахе Видео
11:08
В Чехии шокированы жестокостью белорусского ОМОНа: страна лечит побытих протестующих Видео
10:59
Гороскоп на 11 октября для всех: "взлет" к вершинам и ценная находка Видео
10:34
Добро пожаловать в ковидную резервацию, Украина мнение
10:33
Независимость Нагорного Карабаха: Пашинян сделал призыв Видео
10:03
Война за Карабах: Арутюнян сделал громкое заявление о признании независимости НКР Видео
09:50
Пономарев оценил опасность протестов в Хабаровске для Кремля Видео
09:35
Навальный не смог промолчать по поводу зверства ОМОНа в Хабаровске Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять