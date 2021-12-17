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"Мама пила сутками, а соцслужбы ничего не делали": детали смерти грудного ребенка под Черкассами

17 декабря 2021, 14:46
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Как говорит местная депутат Наталья Клименко, у горе-матери есть еще две дочери - 3 и 6 лет - и ранее ее уже лишали родительских прав на старшего ребенка.

Ребенок
Детали смерти грудного ребенка под Черкассами/ ua.depositphotos.com

В городе Каменка (Черкасская область) скончалась пятимесячная девочка, которая захлебнулась рвотой, пока ее пьяная мать Татьяна Роман спала в гостях у собутыльников. Об этом рассказала местная депутат Наталья Клименко.

Она говорит, что у женщины есть еще две дочери - 3 и 6 лет - и ранее ее уже лишали родительских прав на старшего ребенка.

"Вопрос в полицию и органы службы детей нашего ОТГ: только нужно, чтобы у нас произошла какая-то трагедия, чтобы вы зашевелились и обратили внимание на действия вот таких семей? К вам же обращалась бабушка этих деток, вы же знали, что эту мать уже лишили прав на старшую дочь? Почему вашим ответом на ее мольбы о помощи было: "Ничего же не произошло, не беспокойте нас потому, что и так много работы"? Теперь дождались, случилась смерть младенца, и вы привозите к бабушке детей и опускаете глаза, не зная, что сказать этой женщине, оправдывая ваше нежелание помочь ей, когда еще можно было это сделать", — возмутилась депутат.

Клименко рассказала, что двое других дочерей женщины (6 и 3 лет) пока отдали бабушке, но у той инвалидность и она едва справляется с бытом.

Саму же горе-мать умершей девочки и ее собутыльников допрашивали полицейские. Позднее из комментариев под постом Клименко в соцсети стало известно, что старшего ребенка, девочку Машу, забрали в другую семью.

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В Главке Нацполиции по Черкасской области по факту смерти младенца открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса.

"Оперативная группа выезжала на место. Они осмотрели ребенка, следов насильственной смерти не обнаружили. После вскрытия и судебно-медицинской экспертизы стало понятно, что девочка захлебнулась рвотными массами ", — заявила спикер полиции Зоя Волк.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве пьяная мать спала на улице, а рядом плакал ее ребенок. Такую картину увидела неравнодушная прохожая, которая и обратилась к правоохранителям.

Прибывшие на место патрульные маму мальчика на месте не застали. Женщина ушла и оставила сына. С ребенком была только заявительница.

Через некоторое время патрульные обследовали прилегающие территории и нашли мать мальчика. Женщина вела себя агрессивно, ругалась и кричала.

Правоохранители задержали горе-мать и вместе с сыном доставили в Оболонское управление полиции, куда вызвали ювенальную превенцию.

viber
Новости Черкассы ребенок
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