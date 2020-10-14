Марш УПА в Киеве: националисты зажгли файеры и принесли голову Медведчука

На Марше УПА зажгли файеры / Скриншот

В центре Киева 14 октября несколько тысяч представителей националистических организаций и ветераны российско-украинской войны вышли на Марш славы.

Мероприятие посвящено 78-й годовщине создания Украинской повстанческой армии и проходит под лозунгом Бой коллаборантам, пишет УНИАН.

Участники развернули огромные государственный сине-желтый флаг и красно-черный флаг борьбы за украинскую независимость.

Около 3 тысяч участников марша вышли на проезжую часть улицы Владимирской и полностью ее перекрыли. Они повернули на проезжую часть бульвара Шевченко и через Крещатик пришли к Офису президента.

При этом участники марша зажгли файеры. Пиротехнические средства были зажжены в двух местах - в колонне на проезжей части Крещатика и на смотровой площадке торгового центра Глобус на Майдане Незалежности.

Также файеры зажгли еще около 100 человек в главной колонне, двигающейся к Офису президента где намерены провести митинг и передать требования немедленно принять решение о борьбе с коллаборационизмом в Украине.

Участники акции принесли под Офис президента банки с красной жидкостью и импровизированными головами "зрадников". В одной из них угадывается лицо лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

/ PavlovskyNEWS

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