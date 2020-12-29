Маршрутки по 12 гривен: у Кличко рассказали о сроках подорожания проезда

В Киеве может подорожать стоимость проезда в маршрутках / УНИАН

Заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко прокомментировал вероятность повышения тарифов на проезд в общественном городском транспорте.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, в Киеве в первом квартале следующего года не будет повышаться стоимость проезда в общественном транспорте.

"В первом квартале (2021 года, - ред.) я не ожидаю повышения стоимости проезда для общественного транспорта ... в том бюджете, который Киевсовет принял на 2021 год, у нас на первый квартал заложена определенная компенсация для двух перевозчиков – это Киевпасстранс и Киевский метрополитен, которая позволяет пока не говорить о повышении тарифа", - отметил чиновник.

В то же время он подчеркнул о том, что экономические предпосылки для подорожания проезда есть и пояснил, что ряд транспортных компаний, которые занимаются перевозками в режиме маршрутного такси сообщили, что в течение первого квартала рассматривают вопрос о повышении стоимости проезда.

"Это решение еще не принято, вместе с тем звучат разные цифры - от 10 до 12 грн. Объясняется со стороны перевозчиков это довольно просто - есть реальное уменьшение пассажиропотока на маршрутах. Вторая история - в январе увеличивается минимальная заработная плата, это будет отражаться на стоимости проезда. Однако в январе мы точно такого повышения еще не ожидаем", - добавил Бондаренко.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине планируют повысить стоимость проезда в маршрутках и автобусах сразу после локдауна.

Перевозчики утверждают, что в условиях карантина маршрутки не заполняются даже в "часы пик", из-за чего фактически потеряли половину прибыли.

Подорожание проезда в общественном транспорте: