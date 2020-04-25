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"Тревожные сигналы": глава Минздрава рассказал о проблемах с медреформой в Украине

25 апреля 2020, 15:45

По словам главы Минздрава Максима Степанова, аудит системы медицины в Украине показывает неутешительные результаты.

Степанов
Глава Максим Степанов / УНИАН

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что аудит медицинской системы Украины на новом витке медреформы давал "очень тревожные сигналы".

Соответствующее заявление он сделал во время онлайн-брифинга, запись которого был опубликован на странице Минздрава в соцсети Facebook.

"В ходе аудита медсистемы Украины появились очень тревожные сигналы второго этапа медицинской реформы, который стартовал с апреля", - заявил Степанов.

В частности, утверждает чиновник, медучреждения планируют сокращение персонала по причине пандемии коронавируса.

"Наш аудит, который мы начали в связи с введением второго этапа реформы, показывает очень тревожные сигналы [...]. Мы видим, что где-то планируется сокращение медработников до конца года, где-то планируется снижение уровня зарплаты, где-то начинают отправлять медработников в неоплачиваемый отпуск", - подытожил Степанов.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов отреагировал на эмоциональное заявление врача одной из столичных психиатрических больниц. Женщина пожаловалась, что вторая волна реформы медицины кардинально урезала зарплаты медиков. Степанов пообещал сделать все, чтобы сохранить прежние условия работы в отрасли.

Максим Степанов Минздрав медицинская реформа
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