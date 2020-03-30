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Максим Степанов: биография и все, что известно о новом министре здравоохранения

30 марта 2020, 15:50

Главред собрал информацию о новоназначенном вместо Ильи Емца на пост главы Минздрава Максиме Степанове

Степанов
Максим Степанов - новый глава Минздрава / УНИАН

Дата рождения:  18 августа 1975 года.

Место рождения и образование: город Сковородино, Амурская область, РСФСР,СССР.

1998 год - Донецкий национальный медицинский университет по специальности "Хирургия". 2004 год - Киевский национальный экономический университет по специальности "Международная экономика".

Максим Степанов биография

1990-1992 годы – санитар Славянской городской больницы №1.

1998-1999 годы – исполнительный директор АОЗТ "Энергосервис".

1999-2001 годы – заместитель гендиректора ГК "Торговый дом Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины".

2001-2003 годы – заместитель гендиректора ЗАО "Компания Вече".

2003 год – заместитель главы Государственной налоговой администрации Украины.

2004-2008 годы – глава совета директоров ООО "Республиканский правовой союз"

2008-2010 годы – первый замруководителя Одесской областной государственной администрации.

2010-2011 годы – глава "Украинского государственного центра транспортного сервиса "Лиски"".

2011-2017 годы – глава ГП "Полиграфкомбинат Украина".

Январь 2017-го - апрель 2019-го – глава Одесской областной государственной администрации.

 Скандал и противостояние с Порошенко

6 апреля 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко собственным указом отстранил Максима Степанова от должности одесского губернатора. 8 апреля Степанов со скандалом отказался покидать свой пост. По словам чиновника, он не захотел выполнять распоряжение президента по раздаче тысячи гривен из бюджета области под президентские выборы. 10 апреля 2019 года на заседании Кабмина Максим Степанов был все же уволен с должности главы Одесской ОГА.

Максим Степанов семья

Максим Степанов родился и вырос в семье медиков.

Супруга Наталья - врач-нефролог, сын Михаил

Максим Степанов Петр Порошенко Минздрав Илья Емец
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