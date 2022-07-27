"Меня это волнует": Зеленский поделился, чего ожидает от нового премьера Британии

Владимир Зеленский о новом премьере Британии / president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский рассчитывает на то, что уровень доверия между Украиной и Британией совершенно не изменится в худшую сторону после выборов нового премьера страны.

В интервью британскому телеканалу Talk TV, фрагменты которого цитирует The Times, украинский гарант подчеркнул, что хотел бы сотрудничать с новым премьером так же, как и ушедшим в отставку главой британского правительства Борисом Джонсоном.

"Необходимы такие же тесные отношения Великобритании с Украиной. Я знаю, что эти два кандидата (в премьеры - ред.) очень уважительны, и они пользуются поддержкой народа и общества Великобритании. Мы знаем об этой поддержке. Мы знаем о позитивной силе этих лидеров", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, он обеспокоен, что при новом лидере британского правительства уровень поддержки Украины может уменьшиться.

"Честно говоря, меня это волнует. Мы хотели бы иметь хотя бы такой же уровень поддержки… потому что мои личные отношения с Борисом ускорили уровень оказанной британской поддержки. Британцы были лидерами в такой поддержке", - отметил он.