Мэр Черкасс проиграл суд президенту Зеленскому - подробности

Владимир Зеленский / УНИАН

Печерский районный суд столицы Украины отказался удовлетворить исковое заявление мэра Черкасс Анатолия Бондаренко к президенту Украины. Владимиру Зеленскому ‒ о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом сообщается в решении суда от 1 октября нынешнего года.

Судьи сочли необоснованным исковое заявление мэра Черкасс. Публичные высказывания Зеленского, по мнению Печерского райсуда, не содержат заведомо ложной информации либо чрезмерных оценочных суждений. Суд также не считает, что Зеленский подал их "в грубой, унизительной или неприличной форме", поскольку они являются "его личным субъективным отношением".

Кроме того, в суде отметили, что апелляционную жалобу на данное решение Бондаренко может подать в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

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Конфликт президента и мэра Черкасс - что было ранее:

Конфликт между президентом Зеленский и мэром Бондаренко стартовал с того, что 1 мая нынешнего года власти Черкасс самовольно ввели решение об ослаблении антикоронавирусных мероприятий - несмотря на запрещающие распоряжения Кабмина.

Во время своей отчетной годовой пресс-конференции президент назвал черкасского градоначальника "бандитом" и заявил, что не намерен вести с ним переговоры.

"Я даже не могу сейчас говорить о мэре Черкасс. Я не знаю, как говорить, когда городской глава имеет 19 криминальных дел. Кто это? Я за один стол с такими бандами не сяду. Его выбрали – это право народа. Пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите. Я думаю, что он вел себя некорректно", - заявил руководитель страны.

В ответ мэр Черкасс подал на президента в суд.