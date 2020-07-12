"Пуст и мелочен в морали": советник главы ОП назвал Сенцова приспособленцем

Сенцова назвали приспособленцем / УНИАН

Советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал бывшего политзаключенного, украинского режиссера Олега Сенцова приспособленцем.

Об этом Подоляк написал на своей странице в Facebook.

"Олег Сенцов — просто фантастически идеальная иллюстрация особенностей нашего внутреннего национального характера. Того самого пресловутого хуторского приспособленчества. С обязательным элементом убойной неблагодарности", — написал он.

По словам Подоляка, Сенцов "интеллектуально пуст и мелочен в морали".

"Нынче Сенцов подчеркнуто оскорбителен в своих оценках людей, которые его достали и не юзали в качестве „жертвы застенок". Он безобразно отвратителен в собственном политическом приспособленчестве. Дешево и без вкуса). Он предсказуем в своих „экспертных" шагах. Он совсем не элитен, потому что интеллектуально пуст и мелочен в морали. Хотя нет. Он — банально аморален. И он скучен на самом деле. Творчески и политически „не взлетаем". Потому что хайп хайпом, узнаваемость узнаваемостью, но моральная гниль всегда отвратительно пахнет за версту", — заявил Подоляк.

Также Подоляк оценил талант Сенцова.

"Талантлив ли он ? Безразлично. Но, скорее всего, он - типичный провинциальный "самодеятель" с малым набором идей. Творчество которого само по себе не продаётся, но которое можно насытить бюджетными деньгами и напарить обществу. Вопрос: а зачем? Зачем продолжать играть в Сенцова? Зачем его тянуть дальше? Чтобы что? Нет, я понимаю, когда это делают хейтеры. Но зачем государству поддерживать тех, кто бесталанен и не генерирует адекватных смыслов? Кто неожиданно стал играть в большого и мудрого политика, имея "околонуля" поддержки?.. Да все просто. Такова наша традиция. Мы периодически берём мелкого человека, волею случая оказавшегося на информационной передовой, и делаем его медийной звездой. Гордым орлом, который имеет собственное я. А потом - в реалиях - быстро выясняется, что это банальный приспособленец...", - высказался Подоляк.

Добавим, под сообщением Подоляка появилось немало нелестных комментариев в адрес Сенцова.

"После того, как Сенцов сказал мне по телефону: вы делайте, а я так уж быть и приду (речь о Форуме политзаключенных СССР и России, который мы хотим провести в Киеве), он перестал для меня существовать... так бывшие политзаключенные не поступают и не говорят... знаю по себе и своим друзьям... Стас Асеев ему прямая противоположность, он реальный политзэк, а не фуфло, высосанное из пальца!, - пишет Герман Обухов.

"Сказав би більше - це самий звичайний політпроект, примітивний і розрахований виключно на вишибання сльози і шмарклі у сердобольного і нелалекого електорату. А такого у нас завжди вистачало", - добавил Ломоносов Евгений.

Читайте такжеНа фильм Сенцова государство отстегнет десятки миллионов гривенНапомним, ранее украинский режиссер Олег Сенцов отправился в отпуск на море и на пляже прокомментировал получение из бюджета 25 миллионов гривен на съемки своего второго фильма.

"Поехал на недельный отдых. Здесь много моря и мало интернета, так что новостей не будет. Те друзья и враги, которые считают, что, получив деньги на съемки своего фильма, я замолчу - ошибаются. Меня невозможно купить, заставить или запугать. Я всегда говорю, что думаю, и не изменяю себе и своей стране. Всем добра!" - сообщил Сенцов у себя на странице в Facebook.