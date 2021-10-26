УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Минздрав одобрил вакцинацию детей от COVID-19: колоть будут Pfizer в возрасте от 12 до 17 лет

26 октября 2021, 06:55
Прослушать новость
Остановить

Прививки не должны делать детям, у которых в анамнезе серьезная аллергическая реакция на компоненты вакцины.

Вакцинация
В Минздраве советуют делать прививки детям вакциной Pfizer / УНИАН

В Министерстве здравоохранения пришли к выводу, согласно которому в Украине при определенных условиях может проводиться вакцинация детей от COVID-19. Вакцинировать рекомендуется детей в возрасте от 12 до 17 лет препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Прививки не должны делать тем подросткам, у которых есть противопоказания к компонентам вакцины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендует проводить вакцинацию детей от коронавируса. Учитываются и вопросы, связанные с противопоказаниями ребенка к прививке. Прививать детей советуют вакциной Pfizer.Читайте также"Давайте дойдем до 50% вакцинации": Ляшко объяснил, когда начнут массово прививать детей от COVID-19

"Среди детей, рекомендуется проводить вакцинацию лиц в возрасте от 12 до 17 лет независимо от принадлежности к группе риска при условии наличия прививок, которые соответствуют возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации", - отмечается в сообщении.

Вакцинация детей от коронавируса – кому не должны делать прививку

В Минздраве утверждают, что прививки против COVID-19 не должны делать детям в случае наличия у них серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины.

Детям, которые перенесли миокардит или перикардит после первой дозв вакцины, или детский мультисистемный воспалительный синдром, будут рекомендовать отсрочку вакцинации.

Реклама

Кого вакцинируют в первую очередь, если не хватит вакцины

В Министерстве сказали, что если препаратов от коронавируса не будет хватать, то прививку будут делать в первую очередь подросткам из приоритетных групп вакцинации и тем, кто может быть подвержен риску тяжелого течения коронавирусной болезни и возможного возникновения серьезных осложнений после COVID-19.

В Минздраве добавили, что интервал между вакцинацией детей первой и второй дозой должен составлять 14 дней.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что дети, у которых в анамнезе был не связанный с вакцинацией миокардит, не находящиеся на учете кардиолога, также должны будут сделать прививку против коронавируса.

"Лица, у которых в анамнезе был миокардит, не связан с вакцинацией, и они больше не находятся под наблюдением кардиолога, должны быть привиты от COVID-19", - подчеркивается в сообщении.

Вакцинация детей от коронавируса COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения в июне впервые заговорили о возможности вакцинации детей от коронавируса. Впрочем, в ВОЗ акцентировали внимание на том, что дети не входят в группы людей, которых должны прививать в первую очередь. Также возникает вопрос с проблемой появления общих рекомендаций по прививкам детям.

В Минздраве 17 июля сказали, что в Украине могут начать вакцинацию детей от коронавируса в ходе пятой волны вакцинации. Как уточняли в ведомстве, подростков в возрасте от 12 до 16 лет планировали прививать вакциной Pfizer и при определенных обстоятельствах. К примеру, таким обстоятельство может быть поездка за границу.

В Евросоюзе одобрили вакцинацию детей от коронавируса в возрасте от 12 до 19 лет американским препаратом Moderna. В ходе одного из исследований было установлено, что выработка антител и побочные эффекты у данной категории лиц сопоставимы с данными людей в возрасте от 18 до 25 лет.

viber
новости Украины коронавирус в Украине вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Минздрав одобрил вакцинацию детей от COVID-19: колоть будут Pfizer в возрасте от 12 до 17 лет». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Как записаться к врачу в helsi.me – регистрация и пошаговая инструкцияКак записаться к врачу в helsi.me – регистрация и пошаговая инструкция В Украину движется лютый холод с сильным морозомВ Украину движется лютый холод с сильным морозом В Украине "полная катастрофа": больные с купленными COVID-сертификатами заполонили больницыВ Украине "полная катастрофа": больные с купленными COVID-сертификатами заполонили больницы Гороскоп на 26 октября 2021 для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или разочарованиеГороскоп на 26 октября 2021 для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или разочарование Новолуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денегНоволуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денег

Последние новости

07:00

Шантаж Путина из-за СП-2 и сделка Зеленского с Газпромом: эксперт раскрыл цель Кремля по Европе

06:55

Минздрав одобрил вакцинацию детей от COVID-19: колоть будут Pfizer в возрасте от 12 до 17 лет

06:30

Всплеск цен на газ в Европе и атака Газпрома: эксперт объяснил переполох на газовом рынке Видео

06:15

Идея перед увольнением: почему в Украине заговорили о пересмотре прожиточного минимума мнение

06:02

Самые модные пальто зима 2021 2022, которые позволят в лютый мороз выглядеть потрясающе Фото Видео

Реклама
05:15

Без мороза, но с предзимней прохладой: каким будет ноябрь в Украине Видео

05:10

Ударят лютые морозы: украинцев предупредили о зимней аномалии и назвали даты Видео

04:13

Анастасия Волочкова показала нового возлюбленного: "Я не угроза, я любимая женщина!"

03:49

Самая вкусная паста с грибами в сливочном соусе: готовить всего 20 минут Видео

03:14

Звезда "Вечернего квартала" развелся после 18 лет брака Видео

02:56

Саакашвили входит в опасную стадию голодовки - адвокат

02:20

Диетолог пояснила, какой осенний продукт поможет похудеть

02:02

Звезда "Бриллиантовой руки" пропала без вести: появились последние кадры с актрисой Видео

01:45

Самая безопасная COVID-вакцина для детей: Комаровский дал неожиданный совет Видео

01:00

Гороскоп на 26 октября 2021 для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или разочарование Видео

00:50

Какая каша самая полезная для завтрака - ответ диетолога

00:42

Кому прививка не поможет: ученые выяснили, кто может умереть от коронавируса несмотря на вакцинацию Видео

00:12

Приметы на 26 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

25 октября, понедельник
23:55

Отопительный сезон: эксперт указал на новую проблему Украины Видео

23:31

Новая мутация Дельты уже в Украине - Данилов

Реклама
23:30

Эксперт пояснил, что будет c телом, если каждый день есть чеснок

23:17

Украина впервые примет участие в закрытом заседании НАТО

22:48

Принесут беду: названы три вещи, которые нельзя терять Видео

22:22

Масштабное ДТП на Днепропетровщине: тело водителя вырезали из авто

22:01

Еще одну область могут отправить в "красную" зону Видео

21:33

В ВОЗ назвали три главных условия для преодоления пандемии Видео

21:09

"Алек убивает людей": сын Трампа отомстил Болдуину за отца и решил "нажиться" на смерти украинки Видео

20:57

"Это - предупреждение": Арестович пояснил свое "ракетное" заявление против Кремля Видео

20:47

Комаровский рассказал, возможно ли забеременеть после COVID-вакцинации

20:28

Украину атакует трескучий мороз и опасная погода Видео

20:25

В Госдепе США озвучили прогноз по запуску Северного потока-2 Видео

20:09

Ольга Сумская попала в больницу и напугала внешним видом Видео

19:54

"Хватит на несколько часов": в областях Украины заявили о критической ситуации с кислородом Видео

19:47

СНБО обнародовал "черный" список "пророссийских" Telegram-каналов и блогов

19:45

"С Аллусей!": известный дизайнер показал Пугачеву в игривом образе школьницы

19:37

Кабмин обновил ПДД для велосипедистов: что изменилось

19:30

Сверхзвуковые ракеты против лака для ногтей мнение

19:16

В Запорожье женщина несколько дней жила в квартире с трупом мужа: что вынудило ее это сделать

18:56

В Украине намерены существенно повысить цены на распределение газа Видео

18:47

Надежда Мейхер в платье с ультравысоким разрезом сравнила чтение новой книги с сексом

Реклама
18:45

Русификация выполнена: Путин задарил Наталию Орейро и ее сына российским гражданством Видео

18:40

Во Львове похитили 9-месячную девочку: ребенка нашли через двое суток на Хмельнитчине Видео

18:23

"Спасла куртка": копы рассказали, как вытаскивали девочку из озера Видео

17:39

В Италии мужчина жестоко убил свою жену-украинку и сбежал от суда Видео

17:27

Поделки на Хэллоуин с детьми: 5 простых идей для нескучного праздника

17:10

Пока мама была в больнице: в Житомире отчим зверски избил 8-летнюю девочку

16:57

34 тысячи штраф: в Украине ужесточают правила для пассажиров без COVID-документов Видео

16:42

Жуткое ДТП в Одессе: водитель элитной иномарки насмерть сбил ребенка

16:11

Привезли не туда: в Ровно пациент с коронавирусом умер на пороге больницы Видео

16:04

"Большая стройка Зеленского отремонтировала дорогу к Очакову на Николаевщине

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять