Минздрав одобрил вакцинацию детей от COVID-19: колоть будут Pfizer в возрасте от 12 до 17 лет

Прививки не должны делать детям, у которых в анамнезе серьезная аллергическая реакция на компоненты вакцины.
В Министерстве здравоохранения пришли к выводу, согласно которому в Украине при определенных условиях может проводиться вакцинация детей от COVID-19. Вакцинировать рекомендуется детей в возрасте от 12 до 17 лет препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Прививки не должны делать тем подросткам, у которых есть противопоказания к компонентам вакцины.
Как сообщает пресс-служба ведомства, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендует проводить вакцинацию детей от коронавируса. Учитываются и вопросы, связанные с противопоказаниями ребенка к прививке. Прививать детей советуют вакциной Pfizer.Читайте также"Давайте дойдем до 50% вакцинации": Ляшко объяснил, когда начнут массово прививать детей от COVID-19
"Среди детей, рекомендуется проводить вакцинацию лиц в возрасте от 12 до 17 лет независимо от принадлежности к группе риска при условии наличия прививок, которые соответствуют возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации", - отмечается в сообщении.
Вакцинация детей от коронавируса – кому не должны делать прививку
В Минздраве утверждают, что прививки против COVID-19 не должны делать детям в случае наличия у них серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины.
Детям, которые перенесли миокардит или перикардит после первой дозв вакцины, или детский мультисистемный воспалительный синдром, будут рекомендовать отсрочку вакцинации.
Кого вакцинируют в первую очередь, если не хватит вакцины
В Министерстве сказали, что если препаратов от коронавируса не будет хватать, то прививку будут делать в первую очередь подросткам из приоритетных групп вакцинации и тем, кто может быть подвержен риску тяжелого течения коронавирусной болезни и возможного возникновения серьезных осложнений после COVID-19.
В Минздраве добавили, что интервал между вакцинацией детей первой и второй дозой должен составлять 14 дней.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что дети, у которых в анамнезе был не связанный с вакцинацией миокардит, не находящиеся на учете кардиолога, также должны будут сделать прививку против коронавируса.
"Лица, у которых в анамнезе был миокардит, не связан с вакцинацией, и они больше не находятся под наблюдением кардиолога, должны быть привиты от COVID-19", - подчеркивается в сообщении.
Вакцинация детей от коронавируса COVID-19
Во Всемирной организации здравоохранения в июне впервые заговорили о возможности вакцинации детей от коронавируса. Впрочем, в ВОЗ акцентировали внимание на том, что дети не входят в группы людей, которых должны прививать в первую очередь. Также возникает вопрос с проблемой появления общих рекомендаций по прививкам детям.
В Минздраве 17 июля сказали, что в Украине могут начать вакцинацию детей от коронавируса в ходе пятой волны вакцинации. Как уточняли в ведомстве, подростков в возрасте от 12 до 16 лет планировали прививать вакциной Pfizer и при определенных обстоятельствах. К примеру, таким обстоятельство может быть поездка за границу.
В Евросоюзе одобрили вакцинацию детей от коронавируса в возрасте от 12 до 19 лет американским препаратом Moderna. В ходе одного из исследований было установлено, что выработка антител и побочные эффекты у данной категории лиц сопоставимы с данными людей в возрасте от 18 до 25 лет.