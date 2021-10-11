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Минздрав проводит внезапные проверки школьных столовых: в чем причина

11 октября 2021, 16:35
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Выявленные носители инфекции будут отстранены от работы на время лечения и до полного выздоровления.

питание в школах
Минздрав начал проверять школьные столовые / REUTERS

С сегодняшнего дня, 11 октября, Минздрав начал проводить внезапные проверки школьных столовых по всей Украине на наличие стефилоккова.

Сотрудников, у которых обнаружат инфекцию, отстранят от работы до полного выздоровления, информирует пресс-служба Минздрава.

"С 11 октября министерство здравоохранения начало внезапные проверки работников школьных пищеблоков на носительство золотистого стафилококка", - говорится в сообщении.

Выявленные носители инфекции будут отстранены от работы на время лечения и до полного выздоровления.

В министерстве отметили, что решение о внезапных проверках работников школьных столовых ранее анонсировал глава Минздрава Виктор Ляшко на форуме "Реформа школьного питания", который прошел в Днепре.

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"В текущем учебном году в учебных заведениях уже зафиксировали резонансные вспышки острых кишечных инфекций. Это произошло из-за нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм - люди, которые готовили пищу в школах, были носителями золотистого стафилококка", - сказал министр.

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По его словам, ведомство приняло решение ввести дополнительный контроль и начать внезапные проверки работников школьных столовых на наличие инфекций, в частности, золотистого стафилококка.

Ранее Главред сообщал о том, что учебный год 2021-2022 начался в Украине традиционно 1 сентября. И теперь украинские школьники с нетерпением ожидают каникул.

Даты каникул каждое учебное заведение может определять самостоятельно. Однако отдых от учебы для школьников не должен превышать 30 дней (кроме летнего периода). В осенний период ситуацию с каникулами во многом будет определять эпидемиологическая ситуация в стране. Есть возможность, что дата начала каникул будет сдвинута вперед, если Украина попадет в "красную" зону.

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Минздрав школьная столовая Министерство образования и науки Украины новости Украины
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