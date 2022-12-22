"Мир не переживал еще такие вещи": Шмыгаль рассказал, что ждет Украину в случае полного блэкаута

Украинское правительство готовится ко всем возможным сценариям развития событий, сообщил премьер.

Шмыгаль рассказал, что ждет Украину в случае полного блэкаута / УНИАН

В случае полного блэкаута Украина преодолеет последствия на протяжении 7-10 дней.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В случае наиболее сложного случая полного блэкаута, когда вообще все разбито, выход будет продолжаться от 7 до 10 дней. Это по расчетам наших энергетиков. Подчеркну, это теоретические расчеты, потому что мир не переживал еще такие вещи", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, украинское правительство готовится ко всем возможным сценариям развития событий.

"Руководителям ОВА, руководителям общин доказаны планы реагирования на случай критических ситуаций. Эти документы имеют гриф "Для служебного пользования", они не могут быть озвучены публично", - отметил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, в случае блэкаута переезд людей в сельскую местность не сработает.

"В случае блэкаута – это совсем другая история. Если он будет по всей стране, то куда отвозить, если вся страна в условиях гуманитарной катастрофы? Мы понимаем, что будет происходить. Часть людей переедет в ближайшие сельские населенные пункты, часть планирует остаться в городах и сделала соответствующие приготовления... Кто-то придет в "Пункт несокрушимости". Кто-то поедет за границу... Ключевая задача будет — выжить. Поэтому сейчас делаем все, чтобы не допустить такого сценария", — подытожил премьер.

Напомним, в результате ночной атаки дронами по Киеву 19 декабря есть повреждения объектов критической инфраструктуры, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением", – заявил он.

Иранские беспилотники также атаковали Днепр.

"Силы ПВО ночью "охотились" два БПЛА оккупантов. Минус два "Шахеда". Вражеские птицы сбили в небе над областью после полуночи. Благодарю наших мощных защитников неба за то, что уберегли людей от возможной трагедии", - рассказал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

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