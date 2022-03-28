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Мирного договора между Киевом и Москвой не будет, пока каждая сторона верит в победу - Bloomberg

28 марта 2022, 08:04

Политический нейтралитет может стать основой мирного пакта с Россией. Но ни один из жизнеспособных сценариев внеблоковости Украины не устроит Путина.

Зеленский, Путин
Зеленский и Путин считают, что могут со временем улучшить свои позиции на переговорах / Фото Reuters

Любая война заканчивается политическими соглашениями. Но война в Украине не будет завершена, пока каждая из сторон конфликта считает, что может одержать победу.

Об этом говорится в статье профессора Школы передовых международных исследований при Университете Джона Хопкинса Хэла Брэндса для Bloomberg.

Некоторые аналитики говорят, что согласие украинской стороны на политический нейтралитет может стать основой мирного пакта с Россией.

"В то же время дьявол любых договоренностей скрывается в деталях. Нейтральность, приемлемая для Украины, пока немыслима для Владимира Путина. А нейтральность по тем критериям, которые удовлетворяют Кремль, - это смертный приговор для украинской независимости", - отметил Брэндс.

По его словам, теоретически, нейтралитет может иметь смысл в случае с Украиной. Возможно, может появиться соглашение, в котором Путин останавливает войну в Украине в обмен на формальный нейтралитет Украины, а Киев признает российский суверенитет над оккупированным Крымом и Донбассом.

Однако, Киев и Москва имеют разные версии нейтралитета Украины.

"Когда об этом говорит Путин, он имеет в виду не только украинский внеблоковый статус. Он стремится, чтобы Украина стала настолько слабой и безоружной, чтобы не была способна защитить себя", - отметил Брэндс.

"Российские участники переговоров предложили ограничить украинскую армию до 50 тысяч солдат. Такая уступка приведет скорее к уничтожению, чем к сохранению независимой Украины. Безоружная, хронически уязвимая страна будет постоянно опасаться, что Путин, собиравшийся захватить всю ее территорию в нынешней войне, просто попробует снова, когда ему будет удобно", - считает эксперт.

По мнению Брэндса, есть два сценария, при которых нейтралитет Украины будет жизнеспособным.

Сценарий нейтралитета Украины №1.

Украина должна быть вооружена до зубов, чтобы она могла разбить вдребезги армию любого агрессора, как сейчас российскую. Для этого нужно будет построить более продвинутый военно-промышленный комплекс или закупить большое количество передового вооружения: противотанковые ракеты, боеприпасы, системы ПВО и т.д. Также Запад должен был бы предоставить большее финансирование и провести еще больше тренировок.

Сценарий нейтралитета Украины №2.

Украина может быть защищена с помощью гарантий, предоставленных другими государствами, в том числе США и Великобританией.

"Если вам кажется, что это сродни членству в НАТО, то так оно и есть. Ни один из сценариев не устроит Путина. Потому что нельзя контролировать Украину, способную защитить свой нейтралитет или попросить западные силы это сделать", - отметил Брэндс.

По его мнению, нынешнюю ситуацию усложняет еще одна проблема: обе стороны полагают, что время на их стороне. Зеленский и Путин считают, что могут со временем улучшить свои позиции на переговорах.

"Войны заканчиваются, когда враги сближаются в своих ожиданиях по поводу будущего. К примеру, когда страна "А" и страна "Б" осознают, что конфликт между ними безнадежно зашел в тупик. Однако, несмотря на то, что российское наступление в Украине в большинстве своем остановилось, такого понимания до сих пор нет. Путин, похоже, думает, что сможет сломать волю Украины с помощью жестокой осадной тактики и угроз применить химическое или радиологическое оружие", - отметил профессор.

В то же время Киев убежден, что силы российских захватчиков слишком растянуты и уязвимы.

"Украинская армия проводит мощные контркампании в окрестностях Киева. Зеленский надеется, что санкции разобьют российскую экономику и оборонную промышленность. Украинские силы смогут продолжать бой, пока оружие и деньги с Запада будут поступать", - говорится в статье.

"Конечно, не может быть так, чтобы оба (Путин и Зеленский, - ред.) были правы. Но пока убеждения одного из них не будут развеяны, война будет продолжаться. А это значит, что ситуация в Украине будет становиться еще хуже", - резюмировал Брэндс.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самый главный пункт в переговорах с Россией – гарантии безопасности и нейтралитет, а также безъядерный статус государства. Украина готова идти на него.

Переговоры Украины и России

В ближайшие три дня – 28-30 марта – в Турции состоятся переговоры между Украиной и Россией по завершению войны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев ищет мира.

"Наши приоритеты в переговорах известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. Действующие гарантии безопасности для нашего государства – обязательны. Очевидна и наша цель – мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в родном нашем государстве", — отметил глава государства.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры Киева и Москвы по разрешению вооруженной конфронтации могут продлиться несколько недель. По его словам, Украина по-прежнему требует прекращения огня, вывода российских войск со своих территорий, гарантий безопасности и "политического урегулирования спорных территорий".

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