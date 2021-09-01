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Моргенштерн ответил на вопрос, чей Крым

1 сентября 2021, 10:37

Сначала российский рэпер отвечал уклончиво, мол, Крым принадлежит крымчанам. Но потом ответ полностью продемонстрировал его отношение к российской агрессии.

Гордон, Моргенштерн
Гордон взял интервью у Моргенштерна / скриншот

Скандально известный российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя ‒ Алишер Валиев) дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, во время которого ответил на вопрос, чей Крым.

Сначала российский рэпер отвечал уклончиво, мол, Крым принадлежит крымчанам. Когда Гордон намекнул, что Моргенштерн боится говорить о том, что полуостров принадлежит Украине, так как после этих слов его возможно ждут санкции в РФ, музыкант возмутился, что ему навязывают ответ.

"Ты понимаешь, что, согласно международному праву, Крым – это территория Украины", - сказал Гордон.

На это последовал ответ Моргенштерна: "Ты не поверишь, мне так на это пох*й".

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Моргенштерну запретили въезд в Украину - о чем ранее писал Главред:

Министерство культуры внесло Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

В СБУ объяснили, что поводом для внесения Моргенштерна в черный список стала "пропаганда насилия и наркотиков".

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Позже скандальный российский рэпер Алишер Валеев подал в Окружной административный суд Киева иск против Службы безопасности Украины. Причиной иска стало внесение его в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

Таким образом Моргенштерн, высказывавшийся в поддержку главы Кремля Владимира Путина, пытается добиться отмены запрета на въезд в Украину.

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