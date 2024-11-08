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"Может создать Трампу проблемы": политолог назвал последние шаги Байдена для Украины

Руслана Заклинская
8 ноября 2024, 17:40
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Джозеф Байден может использовать последние месяцы на посту президента США для прорывных решений для Украины, отметил Андрей Золотарев.
'Может создать Трампу проблемы': политолог назвал последние шаги Байдена для Украины
Байден может использовать последние месяцы на посту для прорывных шагов / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Главные тезисы Андрея Золотарева:

  • В последние месяцы президентства Байден может одобрить важные решения для Украины
  • Приглашение Украины в НАТО - вероятный сценарий
  • Байден также может разрешить удары дальнобойным оружием по России

У администрации Байдена еще есть время до инаугурации Дональда Трампа, поэтому последние месяцы перед передачей власти могут стать моментом для важных политических шагов. Приглашение Украины в НАТО - вполне вероятный сценарий. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Байден напоследок может хлопнуть дверью и создать Трампу проблемы. Например, правдами и неправдами оформить приглашение Украины в НАТО", - предположил политолог.

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По его словам, Байден также может дать разрешение на удары дальнобойным оружием по объектам в России, чтобы ограничить политические маневры Трампа. Однако Золотарев подчеркнул, что такой шаг может противоречить личным убеждениям Байдена, который "чрезмерно осторожен в этом плане".

"И это вышло Украине боком, ведь когда были возможности быстро закончить войну, Байден давал скромные объемы помощи, которые не позволяли этого сделать, опасаясь ядерной эскалации со стороны Москвы. Поэтому приглашение в НАТО - вполне вероятный сценарий. Тем более, что обещать - еще не значит жениться", - добавил Золотарев.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Шаги Байдена до инаугурации Трампа - прогнозы

Напомним, президент США Джо Байден подтвердил, что его правительство готовится к передаче власти новоизбранному президенту Дональду Трампу 20 января 2025 года. В своем обращении к нации Байден поздравил Трампа с победой, подчеркнув, что выборы были честными и прозрачными.

Также, несмотря на победу Трампа, Джо Байден еще имеет возможность сделать важные шаги в поддержку Украины, в частности, использовать более 6 млрд долларов для военной помощи, утверждает политолог Максим Несвитайлов. Байден также может разрешить удары дальнобойным оружием по территории России.

Как сообщал Главред, администрация президента США Джо Байдена может изменить свою позицию относительно разрешения для Украины на дальнобойные удары по РФ. Народный депутат Егор Чернев отметил, что выборы в США были "предохранителем" для таких решений, но теперь у Байдена осталось два месяца до передачи власти, и его действия могут стать более решительными.

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