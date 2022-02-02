"Мы никогда не скрывались": Кулеба заявил о готовности Украины к переговорам с РФ

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Украина готова к переговорам с Россией в любом возможном формате, поскольку хочет урегулировать конфликт дипломатическим путем.

С таким заявлением во время брифинга в Киеве выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломат также напомнил, что Украина совместно с немецкими и французскими коллегами годами упорно работала в "нормандском формате", чтобы добиться дипломатического решения.

В этом контексте глава МИД выразил надежду, что все же удастся организовать новый саммит в "нормандском формате".

Читайте такжеАгрессия России, поражение для Путина и санкции: итоги переговоров Зеленского и Джонсона в Киеве"Украина готова встретиться с Россией в любом формате переговоров для поиска дипломатического разрешения восьмилетнего российско-украинского вооруженного конфликта. Мы никогда не скрывались от переговоров, наоборот, мы годами работали в нормандском формате вместе с Францией и Германией, чтобы найти дипломатическое решение", – подчеркнул он.

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Ранее Дмитрий Кулеба исключил возможность предоставления ОРДЛО "особого статуса", как на этом настаивает руководство России. Глава МИД заявил, что ОРДЛО никогда не получит "право вето" на стратегические решения украинской власти.