Зеленский заявил о прорыве в диалоге по Донбассу: Украина, РФ, Франция и ФРГ сделают общее заявление

Есть надежда, что в Германии будет согласована встреча лидеров нормандского формата - Зеленский / Фото president.gov.ua

Украина, Россия, Франция и Германия впервые с 2019 года в результате консультаций впервые с 2019 года согласовали совместное итоговое заявление. Поддержка со стороны международного сообщества помогла разблокировать "Нормандию", появилась готовность к диалогу и надежда на мирное урегулирование конфликта на Донбассе. В ближайшие дни должна быть согласована дата следующей встречи советников лидеров стран нормандского формата в Берлине. Есть надежда, что участники переговоров договорятся о встрече лидеров нормандской четверки. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего выступления в Верховной Раде во вторник, 1 февраля, он рассказал о том, что на прошлой неделе он провел многочисленные переговоры на международном уровне. Мир продемонстрировал поддержку украинского государства.

По его словам, благодаря единству удалось активировать переговоры в нормандском формате, что дало надежду на мирное урегулирование вооруженной конфронтации на Донбассе. Впервые за 3 года Киев, Москва, Париж и Берлин согласовали совместное заявление по итогам переговоров советников лидеров нормандского формата.

"Единство разблокировало нормандский формат, показало готовность к диалогу, дало надежду на деэскалацию и мирное урегулирование. Впервые с 2019 года все четыре стороны согласовали совместное итоговое заявление", - отметил Зеленский.

Также он добавил, что теперь идет работа над организацией даты следующей встречи советников в нормандской формате, которая состоится в Берлине. Президент надеется на договоренности, предусматривающие встречу лидеров стран "Нормандии".

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"Мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату следующей встречи советников в Берлине, где, надеюсь, будет договоренность по поводу", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Встреча советников лидеров нормандского формата по Донбассу

В Париже 26 января состоялась встреча советников лидеров стран нормандского формата по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. Официальный Киев на консультациях представил глава Офиса президента Андрей Ермак. Делегацию Москвы возглавил Дмитрий Козак – заместитель главы Администрации президента РФ.

Ермак сделал заявление о том, что участники дискуссии провели аудит Минских соглашений, договорились о восстановлении режима прекращения огня без предварительных условий, и выразили намерение продолжать работу, направленную на разрешение противоречий по реализации Минска.

Глава ОП уточнил, что представители Киева, Москвы, Парижа и Берлина также согласовали финальное заявление дискуссии.

"Состоялся очень содержательный, непростой разговор, "аудит" того, что мы имеем на сегодня, "аудит" выполнения, как Минских договоренностей, так и договоренностей лидеров "нормандского формата" от 2019 года. Было согласовано коммюнике финальное", - сказал Ермак.

Представитель Москвы Дмитрий Козак сказал, что стороны договорились о соблюдении перемирия на Донбассе и намерены провести новую встречу в Берлине уже через 2 недели. В столице ФРГ будут обсуждаться проблемы реализации "Минска".

Перед самой встречей руководитель Офиса президента Андрей Ермак еще раз подчеркнул, что Украина не собирается вести прямых переговоров с "ЛДНР", поскольку такой формат дискуссии не отвечает интересам Киева.