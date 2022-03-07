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На "горячую линию" Киевской области за помощью обратилось уже более 4 тысяч человек

7 марта 2022, 18:59

На территории области были созданы логистические центры, оперативно развозящие полученную помощь.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что на "горячую линию" области за помощью обратилось уже более 4 тысяч человек и каждый из них получит все необходимое.

"Мы знаем каждый адрес, куда необходимо доставить помощь, откуда нужно эвакуировать людей. Как только будут открыты гуманитарные коридоры – сразу предоставим нужное. Туда, где не ведутся активные военные действия, помощь уже дошла до людей", – подчеркнул он.

Также Кулеба призвал людей, нуждающихся в помощи, без промедлений обращаться по номеру: +380 (44) 363 07 34. По его словам, прямые обращения граждан позволят сделать помощь более эффективной.

Отдельно областной глава рассказал о гуманитарной помощи, поступающей в Киевскую область из разных уголков Украины и европейских стран.

"Товары первой необходимости передают жителям Киевщины с Запада Украины – Ровенской, Волынской, Львовской, Винницкой, Житомирской областей. Активно помогает и международное сообщество – волонтеры из Италии, Германии, Польши, Кипра. В пристоличный регион посылают продукты питания, медикаменты, теплую одежду и вещи первого потребления", – сообщил он.

Также он рассказал, что на территории области были созданы логистические центры, оперативно развозящие полученную помощь. Гуманитарные грузы, направляемые прямыми рейсами, передаются непосредственно в громады.

"В настоящее время уже развезено более 40 тонн медикаментов и 198 тонн продуктов. Еще 252 тонны гуманитарки сейчас развозятся по районам по логистическим хабам. Как только откроются гуманитарные коридоры, все это немедленно будет передано и людям в пострадавшие города и поселки. В первую очередь, это Буча, Ирпень, Гостомель, Макаров, Бородянка, Ворзель. Мы ни за что не оставим их один на один с бедой", – подчеркнул Кулеба.

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