На Харьковщине русские военные расстреляли мужчину и угнали его авто / t.me/prokuratura_kharkiv

В поселке городского типа Чкаловское (Чугуевский район, Харьковская область) российские военные 15 марта убили 30-летнего мужчину и украли его машину. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона 16 марта.

"Военнослужащие ВС РФ зашли в гараж 30-летнего местного жителя. Увидев мужчину, один из российских военных произвел у него выстрел из автоматического оружия. Мужчина скончался на месте. После этого военные страны-агрессора забрали у умершего телефон, деньги завладели его автомобилем "Volkswagen T4" и скрылись", — сообщают в прокуратуре.

По словам Чкаловского поселкового главы Виктора Соловьева, это уже вторая гибель в населенном пункте с начала российского вторжения. Первый человек скончался после обстрела оккупантов.

Украинские следователи открыли производство по факту нарушения законов и обычаев войны, которое отягощено умышленным убийством. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Черниговской области местный житель-охотник подорвал гранату, уничтожив нескольких российских оккупантов.

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