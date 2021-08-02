На популярном украинском курорте водный мотоцикл на скорости протаранил "банан" с людьми

Водный мотоцикл влетел в людей / pixabay

1 августа в Кирилловке водный мотоцикл на скорости врезался в банан с людьми, в итоге пострадало четверо людей, в том числе ребенок.

Как сообщает местное издание РИА-Мелитополь, ЧП случилось около 18:00 в воскресенье на одном из пляжей курортного поселка на Азовском море.

Согласно данным медиков Запорожского областного центра экстренной медицины, к месту происшествия прибыло две бригады скорой помощи, чтобы оказать помощь потерпевшим.

Среди пострадавших двое мужчин в возрасте 30 лет и 41 года, 43-летняя женщина и девятилетний мальчик.

Двоим потерпевшим помощь оказали на месте, а вот 30-летнего мужчину с закрытой травмой поясничного отдела позвоночника и 43-летнюю женщину с закрытой травмой правого бедра пришлось госпитализировать в больницу.

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В полиции выясняют все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

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Как ранее сообщал Главред, в курортном Бердянске Запорожской области, который привлекает туристов теплым Азовским морем, отдыхающие жалуются на неудобства при купании на пляжах.Туристами не дают покоя морские блохи.