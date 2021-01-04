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Названа дата старта в Украине пробного ВНО

4 января 2021, 17:26

Будущие абитуриенты могут зарегистрироваться до 19 января.

ВНО,ЗНО
В Украине стартует регистрация на пробное ВНО / Фото: УНИАН

С 5 января в Украине открывается регистрация на пробное тестирование внешнего независимого оценивания, которой могут воспользоваться учащиеся выпускных классов общеобразовательных школ для проверки своих знаний.

"С 5 января по 19 января на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования будет доступна программа регистрации желающих принять участие в пробном ВНО", - проинформировали в Украинском центре оценивания качества образования.

Для регистрации школьники должны заполнить регистрационную форму. В первую очередь необходимо зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по логину и паролю, полученным при регистрации, затем напечатать квитанцию, оплатить услугу проведения пробного ВНО. За 5-7 дней в личном кабинете участника пробного ВНО необходимо проверить факт зачисления средств.

В 2021 году школьники могут выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Также есть возможность дополнительно загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021, пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы на специальный сервис определения результатов.

По всем учебным предметам тестирования пройдут 10 апреля 2021 года.

Организаторы подчеркивают, что участи в пробном ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО.

"Результаты пробного ВНО не будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию и не будут использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в учреждения высшего образования", - говорится в сообщении.

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