Не довезли краденое: в Крыму разбился грузовик с зерном из Украины

ДТП в Крыму

В захваченном РФ Севастополе произошло смертельное ДТП с участием грузовика с прицепом, который перевозил зерно, вероятно украденное оккупантами РФ в Украине.

Причиной стал отказ тормозов большегруза. При этом грузовик протаранил несколько авто и загорелся. В Сети уже опубликовали видео смертельной аварии.

КамАЗ с прицепом столкнулся с девятью легковыми и одним грузовым автомобилем. По предварительным данным, причиной стала неисправность тормозной системы.

ДТП в Крыму

В результате ДТП один человек погиб. Пострадал 21 человек, включая троих детей.

ДТП в Крыму

Напомним, ранее сообщалось о том, что автобус, которым российские артисты возвращались с временно оккупированного Херсона после выступления на праздновании дня России, попал в дорожно-транспортное происшествие.

Транспортное средство ночью на плохо освещенной трассе едва не столкнулось с фурой.

По словам пассажиров, если бы они не успели съехать в кювет, всеё закончилось бы гораздо серьезнее.

Читайте еще: