Не довезли краденое: в Крыму разбился грузовик с зерном из Украины

Грузовик протаранил несколько авто и загорелся.
В захваченном РФ Севастополе произошло смертельное ДТП с участием грузовика с прицепом, который перевозил зерно, вероятно украденное оккупантами РФ в Украине.
Причиной стал отказ тормозов большегруза. При этом грузовик протаранил несколько авто и загорелся. В Сети уже опубликовали видео смертельной аварии.
КамАЗ с прицепом столкнулся с девятью легковыми и одним грузовым автомобилем. По предварительным данным, причиной стала неисправность тормозной системы.
В результате ДТП один человек погиб. Пострадал 21 человек, включая троих детей.
Напомним, ранее сообщалось о том, что автобус, которым российские артисты возвращались с временно оккупированного Херсона после выступления на праздновании дня России, попал в дорожно-транспортное происшествие.
Транспортное средство ночью на плохо освещенной трассе едва не столкнулось с фурой.
По словам пассажиров, если бы они не успели съехать в кювет, всеё закончилось бы гораздо серьезнее.
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