"Не хочет воевать с нами": десантник из Беларуси сдался в плен Украине

Белорусского десантника задержали на Шацком направлении местные жители и вызвали пограничников - он сам пересек границу с Украиной.
В Украине задержали десантника из Беларуси. Об этом в Facebook сообщил глава патрульной полиции Евгений Жуков.
По его словам, белорусского десантника задержали на Шацком направлении местные жители и вызвали пограничников.
Белорусский военный утверждает, что сам перешел границу, потому что не хотел воевать против Украины.
"Говорит, что перешел на сторону Украины, потому что не хочет воевать с нами. Рассказывает о позициях, о количестве войск на границе", – написал Жуков.
Как сообщал Главред, морально-психологическое состояние десантников в Беларуси крайне низкое. Офицеры и солдаты не желают исполнять роль российских наемников. Значительное количество высказалось за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае.
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