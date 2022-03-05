"Не хочет воевать с нами": десантник из Беларуси сдался в плен Украине

Десантник из Беларуси сам сдался украинцам / Reuters

В Украине задержали десантника из Беларуси. Об этом в Facebook сообщил глава патрульной полиции Евгений Жуков.

По его словам, белорусского десантника задержали на Шацком направлении местные жители и вызвали пограничников.

Белорусский военный утверждает, что сам перешел границу, потому что не хотел воевать против Украины.

"Говорит, что перешел на сторону Украины, потому что не хочет воевать с нами. Рассказывает о позициях, о количестве войск на границе", – написал Жуков.

Как сообщал Главред, морально-психологическое состояние десантников в Беларуси крайне низкое. Офицеры и солдаты не желают исполнять роль российских наемников. Значительное количество высказалось за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае.

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