Не хотела делать аборт: многодетная мать избила гинеколога под Днепром

Женщина избила медика на Днепропетровищине / Pixabay

В Никополе Днепропетровской области многодетная мать избила врача-гинеколога. Причиной конфликта стал отказ делать аборт ее подруге.

По данным суда Никопольского горрайонного суда Днепропетровской области, женщина, у которой 4 несовершеннолетних детей, пришла на прием в гинекологическое отделение Никопольской городской больницы №4 вместе со своей знакомой, пишет ТСН.

Врач-гинеколог из-за медицинских противопоказаний отказалась делать аборт знакомой нападающей.

Это разозлило женщину и она напала на медика. Подозреваемая несколько раз ударила гинеколога в лицо. У пострадавшей диагностировали легкие телесные повреждения – ушиб мягких тканей затылочной области.

Читайте такжеГинекологи назвали пять вещей, которые никогда не должны касаться влагалищаДело суд рассматривал без подозреваемой и потерпевшей. Однако нападавшая свою вину признала и раскаялась.

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Суд признал нападающей виновной по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины. Женщину оштрафовали на 850 грн.

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