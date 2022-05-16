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Немецкое оружие будет бить рашистов: в ФРГ рассказали о САУ и "зенитных танках" для ВСУ

16 мая 2022, 19:32

Вооруженные силы Украины в скором времени получат немецкое оружие, подчеркнул Штеффен Гебештрайт.

PzH 2000
В Украину отправляют PzH 2000 / staticflickr

Федеральное правительство Германии продолжит поставку Украине военной техники для противостояния российской агрессии.

Вооруженные силы Украины в скором времени получат немецкое оружие, заявил спикер германского правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает Укринформ.

По его словам, к отправке в Украину готовы гаубицы Panzerhaubitz 2000, "зенитные танки" и другое вооружение.

"Поставки продолжаются. Речь идет о гаубицах Panzerhaubitz 2000, руководить которыми сейчас учат украинских солдат, об отправке танков Gepard, о поставке базук и другой военной техники", – заявил он.

В то же время Минобороны Германии продолжает тренировать украинских военных для успешного использования переданной техники. Прежде всего военнослужащих Украины обучают управлению гаубицами.

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PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000 — танковая гаубица 2000) — немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ), разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann в 1998 году. САУ оснащена 155-мм пушкой длиной в 52 калибра, системой навигации, автоматизированной системой управления огнём, автоматической системой заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов, системой обнаружения огня и автоматического пожаротушения, системой защиты от ОМП.

PzH 2000 способна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км. Гаубице принадлежит мировой рекорд — она выстрелила на 56 км снарядом V-LAP (активно-реактивный снаряд с улучшенной аэродинамикой).

По совокупности показателей PzH 2000 считается самой совершенной серийной САУ в мире.

Вооружение:

  • Калибр и марка пушки 155-мм L52
  • Длина ствола, калибров 52
  • Боекомплект пушки 60
  • Дальность стрельбы, км 30 — 50 км
  • Пулемёты 7,62-мм MG3

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