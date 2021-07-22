Непогода в Украине: жертвами стихии стали два человека, травмированы - семеро

В Украине бушевала непогода / Фото facebook.com/DSNSODE

Погода в Украине 21 июля была сложной. В результате падения деревьев погибли два человека, еще семеро - госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС, за прошедшие сутки было повреждено 100 кровель и повалено 90 деревьев.

В частности, вчера в городе Дружковка и городе Константиновка Донецкой области в результате падения деревьев один человек погиб, семеро - попали в больницы.

Кроме того, еще один человек погиб в результате падения конструкций крыши в селе Мусиевка Меловского района Луганской области.

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Как сообщал Главред, результате ночного ливня в Одессе выпал 31 мм осадков, затоплены улицы в центре и других районах города. Всего подтопило более 20 объектов, в том числе подвалы многоэтажек, дома и двора. Непогода повалила 28 деревьев.

Спасатели эвакуировали 11 человек. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Сейчас частично ограничено движение на жилом массиве Поселок Котовского в Суворовском районе Одессы. Уехать оттуда можно только через Объездную дорогу.

Из-за подтопления временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1,3,7,10,12,13,20,21,26,27 и троллейбусного маршрута №12. Троллейбусный маршрут №8 функционирует до улицы Химическая.