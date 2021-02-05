"Непотопляемая" российская актриса получила запрет на въезд в Украину

Глафира Тарханова прибыла в Борисполь из Стамбула, но пограничники вернули ее в страну вылета.
Украинские пограничники не пустили на территорию Украины российскую актрису, которая незаконно посещала временно оккупированный Крым.
Россиянка прилетела в аэропорт Борисполь 4 февраля рейсом из Стамбула. Об этом говорится в сообщении ГПСУ. По данным Украинской правды, речь идет о Глафире Тархановой.
В прошлом году гражданка РФ незаконно находилась в Крыму. На полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда.
Из-за нарушения украинского законодательства пограничники привлекли россиянку к административной ответственности по ст. 204-2 КУоАП, отказали ей в пересечении границы и вынесли запрет на въезд в Украину сроком на 3 года. Ее вернули в страну вылета.
Глафира Тарханова (Траханова по паспорту, - ред.) принимала участие в съемках сериала Непотопляемая, в котором исполняла главную роль.
Напомним:
- 1 февраля сотрудники Государственной пограничной службы не пропустили в Украину легендарного белорусского музыканта Валерия Дайнеко – вокалиста групп Песняры и Белорусские песняры.
- В 2020 году Валерий Дайнеко принял участие как музыкант в российском фестивале Дорога на Ялту, который был организован россиянами в оккупированном Крыму. Во времена СССР он был известен как исполнитель хита Песняров Беловежская пуща.
- В декабре 2020 года сроком на 3 года запретили въезд в Украину российскому рок-музыканту Петру Мамонову за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма.
- По данным пограничников, Мамонов с супругой ранее незаконно посещали временно оккупированный Крым.