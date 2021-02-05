"Непотопляемая" российская актриса получила запрет на въезд в Украину

Глафира Тарханова незаконно посещала временно оккупированный Крым / Фото Instagram

Украинские пограничники не пустили на территорию Украины российскую актрису, которая незаконно посещала временно оккупированный Крым.

Россиянка прилетела в аэропорт Борисполь 4 февраля рейсом из Стамбула. Об этом говорится в сообщении ГПСУ. По данным Украинской правды, речь идет о Глафире Тархановой.

В прошлом году гражданка РФ незаконно находилась в Крыму. На полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда.

Из-за нарушения украинского законодательства пограничники привлекли россиянку к административной ответственности по ст. 204-2 КУоАП, отказали ей в пересечении границы и вынесли запрет на въезд в Украину сроком на 3 года. Ее вернули в страну вылета.

dpsu.gov.ua

Глафира Тарханова (Траханова по паспорту, - ред.) принимала участие в съемках сериала Непотопляемая, в котором исполняла главную роль.

Напомним: