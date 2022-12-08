Несколько десятков псковских спецназовцев сгорели заживо: боец Нацгвардии рассказал об обороне Харькова

Оккупанты оборудовали форпост в школе №134 в Харькове - учебное заведение и стало для них смертельной огненной ловушкой.

Боец Нацгвардии с позывным "Фокс" рассказал о жестоких боях за Харьков / скриншот

Специализированная школа №134 в Харькове стала смертельной ловушкой для нескольких десятков псковских спецназовцев. Там они оборудовали форпост для дальнейшего продвижения в город и захвата важных промышленных объектов, считая, что это учебное заведение - "ахиллесова пята" Харькова.

Боец Нацгвардии с позывным "Фокс" рассказал об одном из ключевых эпизодов противостояния российским оккупантам во время обороны Харькова. Видео было опубликовано в YouTube Восточного оперативно-территориального объединения НГУ.

По словам нацгвардейца, 27 февраля в Харьков начали заходить группы спецназначения противника и прорываться в центр Харькова.

"Мы получили приказ на штурм. По предварительной информации в районе (станции,- ред.) метро "Киевская" была одна из групп печально известных псковских спецназовцев. У "Киевского "Роста" (сеть супермаркетов, - ред.) уже была одна из линий обороны Харькова, ее держала территориальная оборона. Насколько я знаю, "Фрайкор" были одними из первых, кто вел бой с ними. Там еще работали коллеги из спецподразделения "Корд", – рассказал Фокс.

По его словам, оккупанты зря рассчитывали на эффект внезапности, поскольку защитники Харькова имели крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, под огневым прикрытием заходили в школу.

"Товарищи из "Корда" уже имели попытки штурма, "быстрой зачистки", собрали информацию о противнике, взяли пленника, который впоследствии рассказал, кто он на самом деле, без "легенды"", – отметил боец.

По его словам, противник был подготовлен к боевым действиям в городе, однако не учел особенностей конструкции – она была деревянная и пылала, как факел.

"Время играло против нашего противника. Это была одна группа той же второй бригады, псковские спецназовцы, было их до тридцати человек. И к тому времени они уже все забаррикадировались на чердаке. Мы пошли зачищать каждое помещение, каждый этаж этой школы", – рассказал "Фокс".

На призывы сложить оружие и сдаться в плен, оккупанты отвечали огнем. Между тем, здание пылало и взрывалось до самого утра.

"Я знаю, что, как всегда, пропаганда РФ пытается сделать из этих ребят героев, но это не так. Единственное, что они сделали, это без чести погибли – сгорели заживо. Спасся только пленный. Когда огонь дошел до чердака, они начали сами выпрыгивать в противогазах из здания", – рассказал нацгвардеец.

Согласно разведданным, полученным украинскими военными, Харьков должны были штурмовать вторая отдельная гвардейская бригада специального назначения, которая дислоцируется в Пскове, а также 25-я отдельная гвардейская мотопехотная бригада и несколько подразделений Росгвардии.

Как сообщал Главред, в июле стало известно, что российские оккупанты из 76-й десантно-штурмовой дивизии (имеющей неофициальный статус "элитной") вернулись после боев ВСУ с тяжелыми ранами, из-за которых медикам пришлось ампутировать им ноги.

В мае львовские десантники уничтожили взвод 104 десантно-штурмового полка из Псковской области РФ. Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали около 20 оккупантов вместе с бронетехникой на одном из направлений.

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